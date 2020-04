Ni 16.4.2020 leh 3.5.2020 inkara Mizoram chhunga Lockdown kalpui dan tur thupek

Disaster Management Act, 2005, Section 22(2)(h) & 24(1) in thuneihna a pek angin vawiin tlai khan Mizoram Chief Secretary Pu Lalnunmawia Chuaungo, Chairman, State Executive Committee, State Disaster Management Authority chuan hetiang hian thupek a ti chhuak.

Government of India, Ministry of Home Affairs chuan COVID-19 hripui darh zel tur venna atana hmalak dan tur thupek, ni 15.04.2020 khan a chhuah a, hemi dungzuia Mizoram Sorkarin ni 16.04.2020-a Mizoram chhunga hman tur inkaihhruaina thupek a chhuah a, a hnuaia tarlante hi mi zawng zawngin an zawm vek tur a ni.

A. International & Inter-State Boundary

International boundary chu khar chhunzawm zel a ni ang. Inter-State boundary khar mek te chu khar chhunzawm an ni ang. Bairabi leh Vairengte kaltlang kawngpui te erawh chu phalna nei bungraw phur lirthei te tan hawn chhunzawm a ni ang. Mipui zin veivahna lirthei erawh chu khap tlat a ni. Ramri (International leh Inter-State) ah khauh (strict) taka duty chhunzawm zel a ni ang.

B. Mizorama lo lut tur screening leh quarantine chungchang:

Mizoram-a lo lut reng reng chu uluk taka screen chhunzawm zel an ni ang. Health & Family Welfare Department in ruahmanna fel tak a siam ang. Driver leh handyman te, Mizoram atanga phaia bungrua la a zin te chu Sorkar quarantine facility ah an khawsa ang a, an bungraw lak hna an thawh chhung chu midang nen in tlawhpawh lovin quarantine facility atangin an thawk anga, load an lak hnuhnun ber atanga ni 14 hnuah an in lama haw phalsak an ni ang. Quarantine facility-a an awm chhung hian an chhungte leh midang tlawhpawh phalsak an ni lovang. State pawn lam lirthei driver leh handyman phai atanga bungrua rawn thiar lut thin te chu an kalphung pangngai angin khaw daiah anmahniin eirawng an in bawl chawp ang a, khawchhungah midang nen inchiahpiah lovin an bungrua an unload zawh veleh an let leh nghal ang. An bungrua unload chhung hian midang te atanga feet ruk (6) tal a hlaah an awm tur a ni. All Mizoram Petroleum Dealer Association (AMPEDA) leh Mizoram Tanker Drivers Association (MTDA) hnuaia tanker driver leh handyman te, Mizoram pawn atanga oil rawn phur lut te reng reng chu an oil phurh an unload hnuah Vairengte daia an awmna tur ruahmanah an khawsa anga, hemi hmun atang hian chhungte nena intlawhpawh lovin load an la thin ang. A chunga tarlan driver leh handyman-te hian kawng laka harsatna an tawh thulhah State Control Room (Toll free 1070, landline 0389-2335842/ 2335837 leh mobile 9366331931) ah phone in an harsatna te an thlen thei ang. Medical case avanga phalna neia Mizorama rawn haw te chu Medical Board in a recommend chuan ‘home quarantine’ phalsak an ni ang. (‘Home quarantine’ phalna hi a bika district tina din, Medical Board te chauhin an pe thei ang). Quarantine tura tih reng reng te chu mCOVID-19 mobile application hmanga an mobile register vek tur an ni.

C. Bungraw chawkluh leh thiar chungchang

State pawn atanga bungraw lakluh theih zingah nitin mamawh (essential commodities) te chu phalna hranpa lak ngai lovin lak luh theih a ni ang. Amaherawhchu, SDO(C), Vairengte emaw SDC, Bairabi hnenah declaration (prescribed form hmangin) an thehlut ngei ngei tur a ni. Nitin mamawh (essential commodities) ni lo, ei leh bar zawnna leh hmasawnna atana mamawh bungrua – steel, cement, brick, balu, insakna bungrua ilo – la lut tur te erawh chuan hemi atana dilna form siam hmangin Home Department phalna an la hmasa tur a ni. Mizoram chhunga thilsiam, vulh leh tharchhuah te chu Mizoram chhunga hmun hrang hrangah bungrua chet tanna tur district a Deputy Commissioner te phalna-in thawn chhuah theih a ni ang. Bungraw lakluh leh thiar chungchang atan hian mobile application peih anih veleh a chunga ruahmanna te hi atul anga tihdanglam a ni ang.

D. A hnuai mi te hi phalna hranpa ngai lova kalpui theih an ni ang.

Hospital, nursing home, clinic, laboratory, vaccination, OST centre, ART centre, ambulance service, blood bank leh damdawi dawr. Veterinary hospital, dispensary, clinic, zoo, hatchery leh vaccination. Agriculture, horticulture, sericulture, animal husbandry leh fisheries hna leh a kaihhnawih thlaichi, leitha, ranchaw leh hmanraw dawr te. Bank, Insurance, ATM leh postal service, blood donation camp/ service. Kohhran office a hnathawk pawimawh zual kohhran office hotu berin lehkha a siamsak te. Power & electricity, water supply (mimal tui chawi te huamin), sanitation & solid waste management (hmunphiat leh bawlhhlawh paih te huamin), telecommunication, internet service, broadcasting leh cable service. Petrol/Diesel filling station, LPG. Fair Price Shop/ ration dawr. Naupai, nausen pawmlai leh naupang te hnena nutrition (chaw tha) sem. Bawnghnute sem leh lakkhawm. MGNREGS, MPLAD leh MLALAD hnuaia hnathawh. Print leh electronic media, leh chanchinbu sem. Bungraw load leh unload hna. A chunga. hnathawktute chetna.

Note: A chunga mi zawng zawngte hi a bialtu Local Level Task Force (LLTF)/ Village Level Task Force (VLTF) te hriatpuina in social distancing zawma kalpui tur a ni.

E. Phalna neia kalpui theihte

Heng a hnuaia tarlan te hi a bialtu LLTF/ VLTF te atanga phalna lain kalpui theih a ni ang.

Nitin mamawh leh eichawp, thlai leh thei, pangpar, sa leh sangha zawrhna. Bungraw phur motor mamawh, oil leh spare parts zawrhna dawr. DC ten hawn phalna an lo pek tawh bakah loh theih loh thila hawn ngai hetiang motor siamna bik workshop/ puncture works hawn. Cold storage leh warehousing (bungraw chhek khawlna godown) service. DC ten phalna an lo pek tawh bak anmahni area bik atan private security service. Data leh call centre. Ei leh bar zawnna leh hmasawnna hna peng hrang hrang thawhna atan a bungraw mamawh – steel, cement, brick, balu, insakna bungrua ilo.- zawrhna dawr. Mi panga aia tam lo thawhna – carpentry workshop, steel fabrication workshop, bakery, tailoring, weaving leh hetiang lam thil thawhna.

F. Zirna in, sakhaw biakna hmun leh mipui punkhawmna hmun te:

Public park, picnic spot, movie theatre, gym, community hall, restaurant, shopping complex, mall leh intawllenna hmun zawng zawng chu khar chhunzawm tur a ni. Zirna in leh Sakhaw biakna hmun te chu khar chhunzawm zel a ni ang. Board exam la zawhfel loh te erawh chu an zawh fihlim theih dan tur Sorkarin a ruahman angin kalpui a ni ang. Mitthi vuinaah mi 20 (Sawmhnih) aia tam punkhawm phal a ni lo.

G. Zin veivah leh mipui chet vel chungchang:

Inter-State leh inter-district ah mipui zin leh veivah khap tlat a ni. Hei hian Sorkar in thil tul bika a koh / phalsak te a huam lovang. LLTF/VLTF ten State danga kal phalna an pe thei lovang. Chhiat tawh thilah thisen zawmpui chhungkaw hnai zual bik leh damloh na avanga loh theih loh thilah chuan an awmna district Deputy Commissioner hriattir in an awmna Local Task Force te phalna in State chhunga hmun dangah kal theih a ni ang.

H. Mipui vantlang tana inkhuahkhirhna hriattur te:

Lockdown chhung hian mi 5 (panga) aia tam punkhawm khap tlat a ni. Tul bik thil – damdawi lei, buhfai/ration lak, chawhhmeh leh ei bar lei tura chhuah lawk – tih lohah chuan tumahin mahni in leh compound an chhuahsan tur a ni lo. Loh theih loh thil a nih loh chuan, kum 65 chin chunglam te leh taksa hriselna lama harsatna nei sa te chu inah inkharkhip vek tur a ni. Pawn chhuak tur leh damdawiin a kal tur reng reng chuan (face mask leh hmanraw dang hmangin) hmai an tuam ngei tur a ni. Vantlang hmun leh dawr a kal te chu metre khat tala inhlata awm tur a ni. Phalna neia dawr hawnte chu tlai dar 5:00-ah khar vek tur a ni. Khawtlanga inkharkhipna kalpui chungchangah hian LLTF/VLTF te chu an bial chhung theuhah an hmalaknate chhunzawm tura beisei leh ngen an ni a, an kalphung tur chu Disaster Management & Rehabilitation Department in Circular No.B. 13021 /101 / DMR-2020 dated 25.03.2020 hmanga inkaihhruaina a chhuah, “Standard Operating Procedure (SOP) for Local/Village Level Task Force” angin hma lak tur ani ang. LLTF/VLTF member leh volunteer zawng zawng te mcovid-19 mobile application a in register vek tura beisei leh ngen an ni.

I. Sorkar Office

Health services, Police, home guards, civil defense, fire & emergency services, disaster management, civil aviation, prisons, excise & narcotics, municipal services, forest field works, PHE, P&E te chu a pangngaiin (full strength in) an kal ang. Sorkar office dang- secretariat, directorate, district administration leh field office dang te hawn an ni ang a. Group A & B officer te chu dan pangngaiin office kal vek tur a ni. Group C & D staff te erawh chu hmun thuma thena hmun khat zelin an in kal chhawk ang. Secretary, Head of Department emaw Head of Office ten inkalchhawk dan tur an ruahman ang. A tul dan a zirin Group C & D staff te hmun thuma then a hmun khat aia tam pawh kal tur in an ruahman thei ang. Head of Office ten khauh takin social distancing an kalpui tur a ni. Office kai te pawnah leh office chhungah face mask hmang ngei tura beisei an ni. Office chhungah phalna la hmasa lovin pawn lam mi kal phal a ni lo. Hemi atan hian phone in emaw an hmuh duh te phalna an la phawt tur a ni. Head of Department leh Head of Office te’n an office kawtkaiah kut silna tur emaw hand sanitizer emaw an ruahman ang. Head of Office tin te chu office vawn fai leh tih thianghlim kawngah mawhphurtu an ni ang a, office ah kut silna hmanrua (tui, sahbawn/handwash) an buatsaih ngei ngei tur ani. Tul bikah lo chuan meeting neih loh tur a ni. Inrawn leh inbiak a tul anih pawhin a theih chin chinah intercom, landline telephone leh mobile emaw IT application (WhatsApp, e-mail, etc) hman tangkai hram tur a ni. Department emaw office dangte nena indawr tulna thilah chuan email emaw electronic media dang hman hram hram tur a ni. Mipuiin Sorkar Department te ral khat atanga an dawr theihna’n Department tinin Information Technology an hmang tangkai tur a ni. Chumi atan chuan a rang thei ang berin ICT Department puihbawmnain kawng an dap ang.

J. Hmalakna dang chungchang:

Hmasawn nana hnathawh tul – retaining wall/ drain/ kawng siam, building sak, kawng laih, lei dawh te leh chutiang kawnga hmalakna – te chu hna awmna district DC te remtihna la in thawh phal a ni. Heng hna te hi ram chhunga awm sa labour te chauh ruai a thawh tur a ni. Lo neitu leh huan neitute, ran vulhtute, sangha dil neitute leh a thawktute chu phalna hranpa lak ngai lovin an hna thawh phalsak an ni. Hmun khata mi 5 (panga) aia tam awmkhawm erawh chu khap a ni. Electrician, plumber, mechanic, thing leh cement mistiri leh helper-te chu an hnathawhna LLTF/VLTF-te hriatpuina in hnathawh phalsak an ni. DC phalna in quarry a lung lak, block/ brick siam, rawra her leh chhut leh thingzaikhawl (saw mill) a thingzai theih a ni ang. DC phalna in courier service, e-Commerce leh home delivery service hmanga nitin mamawh, a bikin ei leh in tur, damdawi leh a kaihhnawih thil pechhuaktu ten an hna an thawk thei ang. Hmunkhata mipui pungkhawm tur ven nan bazarpuia thlai leh thildang zawrh chu khap chhunzawm a ni a. Chutih rualin, mipui mimir in awlsam taka thlai leh chawhmeh an hmuh theih nan veng hrang hrangah leh hmun tam zawkah chawhmeh lei theihna tur DC tinin LLTF/VLTF ten an lo enpui turin ruahmanna an siam ang.

K. Hremna dan:

He thupek zawm lo chu Disaster Management Act, 2005, Section 51 atanga 60 hmangin leh IPC Section 188 hmangin hrem theih an ni.

Sorkarin heng thuchhuah a siam te hi a tul dan azirin a ennawnin a tidanglam thei ang.

-DIPR