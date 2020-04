A thlawnin thisen pe

Vawiin (17.4.2020) Zirtawpni hian NSS Unit leh Red Ribbon Club, Govt. Serchhip College chuan a mamawh apiangte hman turin Serchhip District Hospital Blood Bank-a dah turin a thlâwnin thisen an pe.

Covid 19 Hripui leng mek avangin Blood Donation camp hi college-ah neih theih a nilova, Damdawiin ah zirlai ten kal chilhin thisen hi pek a ni a, thisen hi unit 20 an pe a, thisen petute hi mipa 9 leh hmeichhia 11 an ni.

Hei hi min lo belh sak theih hlawm chuan…

AVBD Serchhip Branch hruaitute chuan kumin chho-ah Blood Donation Calendar an siam chu Lockdown kalpui a nih tak avanga kalpui theih a nih tak loh avangin thisen mamawhten an mamawh huna thisen an hmuh theihna turin mi tlawmngaite chu thisen pe turin an sawm a.

Thisen pe tur hian ṭum khat ah mi tam tak kal erawh remchang lovin thisen pe turte hi a hrana Local/Village Level Task Force-ah phalna lâk kher ngai lovin sawrkar chuan kal phalna a pe a ni.