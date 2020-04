Home Minister-in Phaisen BOP leh Vairengte Screening Point leh Check Gate tlawh

Home Minister Lalchamliana chuan Covid-19 avanga inkharkhipna neih mek chhunga ramri hrul venghimtute duty-na hmun Border Out Post (BOP) a tlawh kual a, vawiin khan Phaisen BOP, Vairengte Screening point leh Check Gate te a tlawh.

Phaisen BOP-ah hian Phaisen Village Level Task Force-te nen inkawmin ramri depa Mizoram Police leh Task Force duty-te inpekna leh hmalaknaah Home Minister chuan lawmthu a sawi a, ram venhim nana khawtlanga lungrual taka thawhhona awm ṭhin chu Mizo nih tinuamtu a ni, a ti a. Covid-19 hri len hun chhung tur hriat a nih loh avangin hahdam zawka duty dan ruahman thiam turin a chah a, duty-te mamawh ang mask, glove leh Protective suit a hlan bawk a ni.

Neihchungnunga, IPS, DIG (CID) pawhin thu sawiin duty-te chu Covid-19 hri laka invên dan hrang hrang hriattur pawimawhte zawm a, fimkhur tak a duty turin a chah a ni.

Home minister hian Vairengte Screening point leh Check gate tlawh lehin, Motor lian, permit nghak a gate bul a tangkhang thahnem tak awm ṭhin chu khawtlang tan him lo a an ngaih thu Vairengte Task Force hruaituten an lo thlen a. Minister chuan hemi chungchangah hian Home department Secretary be nghalin Vairengte check gate a lirtheite chu rang zawk a gate an paltlang zung zung theih nan ruahmanna siam a nih tur thu a sawi a. Police leh Task Force, ramri dep a duty te hman tur invenhimna hmanrua engemaw zat a pe nghal bawk a ni.

Home Minister hi Vanlalfaka Ralte, SP Kolasib, Isaac C Lalrempuia, SDO(C), Vairengte, Neng Thianlala, BDO, Bilkhawthlir leh Vairengtea Police hotuten an ṭawiawm a ni.

-DIPR