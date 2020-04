India-ah Covid-19 thihpui mi 420 an awm tawh

Vawiin (16.4.2020) tlai dar 5 aṭanga chhiar leta darkar 24 chhung khan India ramah coronavirus kai hmuhchhuah thar 826 an awm a, heti hian India ramah coronavirus kai finfiah mi 12,759 an awm ta tih Health Ministry chuan a tarlang a, Covid-19 vanga vawiina mi 28 thi nen India rama Covid-19 vanga thi zat hi mi 420 an ni ta bawk a ni.

Health Ministry chuan World Health Organisation official-te nen inkawmhona neiin, WHO nen ṭanhova coronavirus hluarna enkawl dan tur leh district level-a khuahkhirhna siam dan tur an sawiho tih a tarlang a, Nilaini khan sawrkar chuan district hlauhawm (hotspot) 170 list a ti chhuak a, hetah hian khawpui lian (metros) 6-te an tel vek a, district 123-te chu a hluarna hmun niin, heng zingah hian National capital Delhi-a district pakua-te an tel vek a, Mumbai, Kolkata, Bengaluru Urban-a district 9, Hyderabad, Chennai, Jaipur leh Agra-te chu hmun hlauhawm (hotspot)-ah an tel a ni.

Ram chhunga a hluarna ber, Mumbai-a coronavirus kai finfiah zat chu vawiin khan mi 2,000 an chuang ta a, vawiina coronavirus kai hmuhchhuah thar mi 107 nen an vaiin mi 2,043 an tling ta tih Maharastra sawrkar official-te chuan an sawi a, heng zinga mi 26-te hi Asia khawmualpui a, mirethei chen khawmna (Slum area) lian ber, mi nuai 8 vel chenna, Dharavi aṭangin a ni a, Dharavi-ah hian coronavirus kai finfiah mi 86 awm tawhin mi 9-in an thihpui tawh a ni.

Mi vaibelchhe 1.2 vel zet chenna khawpui Mumbai leh a chhehvel District chhunga mi nuai 60 vel awmnaah hian ni 6 chhunga coronavirus kai hmuhchhuah thar hi mi 1,000 chuang an ni a, Nilai zan aṭang khan Covid-19 vangin mi 3 an thi tawh a, he khawpuia he hrilen vanga thi zat hi mi 116 an ni tawh tih Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) chuan an sawi a, Maharastra state puma coronavirus kai hi mi 3,081 niin, vawiin, Ningani (16.4.2020) hian hmuh chhuah thar mi 165 an awm a ni.

Hetihlai hian United States-ah chuan vawiin khan Coronavirus vanga thi hi mi 30,990 tlingin, khawvel ram hrang hrang zinga Covid-19 thihpui tam ber an ni a, Italy-ah mi 21,645 thi tawhin, Spain-ah mi 19,130 leh France-ah mi 17,167 an thi tawh bawk a, US-ah hian coronavirus kai hi mi 640,000 chhinchhiah an ni tawh a, US-a a hluarna ber, New York bikah hian mi 14,000 chuangin an thihpui tawh a ni.