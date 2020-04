Chawlhkar khat chhungin PHE Deptt.-in tui litre nuai 138 chuang sem chhuak

Chawlhkar khat chhungin PHE Department-in Serchhip khawpui (town) chhungah tui litres nuai 138 chuang an sem chhuak.

Covid-19 vanga India rampuma inkharkhip (lockdown) ṭan aṭanga chawlhkar hnihna (March ni 29 – April 4) chhung khan PHE Department chuan Serchhip khawpui chhungah tui litres 138,05,000 an sem chhuak a, heng an tui sem aṭanga litres 132,80,000 hi Tuikum aṭanga khawl hmanga an pump chhuah niin, litres 5,25,000 hi Sailam ram aṭanga gravity-a an tui lâk aṭanga an hmuh a ni.

Tun dinhmunah Serchhip khawpui chhungah PHE Department-in consumer 3,637 an nei a, dânin tui connection pakhat hi chhungkaw pakhat tan zela hman tur a tih laiin tunah hian connection nei lo midang connection ring chhungkaw 600 vel bawr Serchhipah an la awm niin hriat a ni a, hengte nen hian PHE Department hian Serchhip khawpui chhunga chhungkaw 4200 vel hnianghnar takin tui an pe mek a, heng bakah hian Assam Rifles-te chu nitin litres 1,00,000 an pe a, Pathianniah Serchhip District Jail-ah an pe ziah bawk a ni.

Kar kalta khan Tuikum aṭanga tui an hip chhuahna, VT Pump chu a chhiat avangin ṭum 2 siam a ni chungin tui sem kawngah harsatna lutuk a thlen phah lova, tui sem kawnga harsatna a awm loh nan Tuikum Pumping Station, Control Room, Booster Pump leh Tuizem hrang hrangah darkar 24 chhung duty an awm reng tih PHE Department hotute chuan an sawi a, Tui pump-na atana an mamawh Power Supply lama theihtawp chhuahpuitu, P&E Department EE leh SDO leh thawktu dangte chungah lawmthu sawiin, Diesel khawla hman tur HSD ngaihtuahpuitu DCSO Office-a thawktute chungah lawmthu an sawi bawk.

PHE Department hian an tui sem tur tihthianghlimna atan Chlorine/Sodium Hypochlorite chu Khawtetlanga PHED Control Room bulah siamin, an tui sem turah 0.8% an pawlh zel a, Chlorine/Sodium Hypochlorite an siam hi disinfectant atana hmang duhten an la la chhunzawm zel bawk a ni.