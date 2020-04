Olympic Football-a tel thei kum bithliah chin kum 24-ah tisâng dawn

Kumina Olympic Games neih a nih dawn tak loh avangin FIFA chuan nakuma Tokyo-a Olympic Games Football-a thei thei tur mipa kum bithliah chin chu kum 23 a\angin kum 24-ah a tisang dawn.

Kumina Olympic Games chu coronavirus hri leng vanga neih theih loh a nih avangin nakum lama neih turin sawn a ni a, kumina player tel thei chin chiahte pawh nakum lama Olympic Games-a an tel theih nan kum bithliah chin tihsan hi rawt a ni a, kumina Olympic Games-ah hian mipa football-a tel thei tur chu kum 1997 January ni 1 hnu lama piangte an ni a, he rawtna hi Fifa Bureau pawm tur a la ni a, Fifa Bureau hi Fifa thutlukna siamtu ber an ni.

Olympic hi July ni 23, 2021-a \an turin ruahmanna siam a ni a, Olympic football-ah hian kum 23 chin hnuai lam an tel thei a, hei bakah hian ram tinin kum 23 chin chung lam player pathum \heuh an telh thei bawk a, hmeichhe lamah chuan kum bithliah hi a awm lo a ni.

Hetihlai hian Fifa chuan June 2020-a mipa leh hmeichhe lama international match neih tur zawng zawng pawh coronavirus hrileng avang hian a cancel vek bawk a ni.