CM Relief Fund atanga LLTF leh VLTF sum sem dan tur tidanglam

Chief Minister’s Relief Fund hman dan tur ngaihtuahtu atana din Committee on Utilization of Chief Minister’s Relief Fund for COVID-19-in an meeting hmasaa Local/Village Level Task Force-te tana sum sem chhuah tura a ruahman dan chu a tidanglam.

Vawiina an Chairman Lalnunmawia Chuaungo, Chief Secretary hova Chief Secretary’s Conference Hall, MINECO-a ṭhutkhawm vawi thumna an neihah meeting hmasaah Mizoram puma LLTF/VLTF 893 te hnenah sum inzat ṭheuha sem chhuah nise an lo tih tawh chu an ennawn a, khua leh venga mipui cheng zat a zirte, duty-te mawhphurhna hautak zual bikte leh ramri depa khaw awmte thur chhuakin, heng hi Category 4 – A, B, C leh Special Category-ah an ṭhen niin, CM Relief fund aṭanga sum an dawn zat tur hi an mamawh dan a zirin a danglam dawn a ni. LLTF leh VLTF te hnena sum semchhuah tur belhkhawm hi Rs.2,04,85,000/- a ni.

Meeting hmasaa lo rel tawh angin Home leh Centre hrang hrangte hnenah cheng nuai 23.65 pek a ni ang a, BSUP (Basic Services to Urban Poor)-a cheng chhungkua te tan cheng nuai 6 sem a ni dawn a, heti hian CM Relief Fund aṭanga COVID-19 dona sum sem chhuah tur zat hi Rs.2,34,50,000/- a ni.

District tina DC ṭheuhte chu thil pawimawh zual bikah CM Relief Fund aṭang hian ṭanpuina an dil thei ang, tiin meeting-ah hian rel a ni a, ṭanpuina an dil dawn a nih chuan report chiang tak nen chhan fel taka ziakin an thlen a ngai thung dawn a ni.