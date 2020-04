Covid-19 doletna atana hman theih tura beisei Multi-purpose Vaccine India-in enchhin mek

India scientist-te chuan natna hrang hrang laka invenna atana hman theih (multi-purpose vaccine) an enchhin mek chu phâr natna-ah hna a thawk ṭha tih finfiah a ni tawh a, taksa-a natna dotu tihchakna atana ṭha a nih chuan tuna hrileng mek, coronavirus doletna atan a ṭhat theih tur thu India rama public-funded research institution lian bera hotu chuan a sawi.

Dr Shekhar Mande, Director General of the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) chuan, “DCGI (Drug Controller General of India) phalna nen MW vaccine hi phâr natna-ah hlawhtling takin enchhinna neih ṭan a ni tawh,” tiin a sawi a, “Vaccine siam chhung hi a rei hle a. Research pawh neih mek a ni a. Vacciine hi a awmna hmuna taksa ralvengtu tichaktu a nih theihna turin kan bei mek a ni. Tunah hian phalna pahnih kan nghak mek a, pakhat kan neih ve leh enchhinna kan ṭan dawn a, a recult chu chawlhkar ruk lo awm tur chhungin kan hre thei dawn a ni,” tiin a sawi.

World Health Organisation (WHO) chuan novel coronavirus hri danna bik tur siam chhuah nan hian thla 12 emaw, a aia rei emaw a la ngaih tur thu a lo sawi tawh a, tunah hian ram tam takin rang taka thawkna khawihtu virus laka invenna atana vaccine siamchhuah tum hian an bei mek a, chung zingah chuan US leh China-te pawh an tel a, tun dinhmunah he virus hian khawvel pumah mi 21 chuang natna a thlen tawh a, mi nuai 1.5-in an thihpui tawh a ni.

Dr. Mane chuan, India chuan he virus nihphung tak hi a chipchiarin an zir chiang mek tih a sawi a, hei hian he virus pian dan leh a darh dan hriatnaah a pui dawn a, he virus hi a insiam danglam emaw, an beihnaa an hman damdawi hneh theih loh tura a insiam danglam a nih pawhin, chutianga a awmdan thleng chuan a hriat chian theih dawn tih a sawi a, he virus zirchiannaa tihtur indawt 25 chu Pune-a NIV (National Institute of Virology)-ah tih a nih tawh tih sawiin, an laboratory pahnihah tihtur 30 an ti tawh tih a sawi bawk a, chawlhkar hnih chhungin tihtur dang indawt 500 aṭanga 1000 inkar vel an ti leh dawn tih a sawi bawk.

Dr. Mane chuan, khawvelah hian he hrik (coronavirus) hi chi 6-7 a awm tih sawiin, India-ah chuan he virus chi awm zat hi sawi mai theih a la nih loh thu a sawi.