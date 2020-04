HSSLC exam buatsaih tum thulh

Mizoram sawrkarin Higher Secondary School Leaving Certificate (HSSLC) Examination, 2020 zo lote exam zawhtir tuma April ni 22 – 24 chhunga exam buatsaih a tum chu ṭhulh a ni.

Hemi chungchanga zanina MBSE-in hriattirna a chhuahah chuan HSSLC Examination, 2020 kal lai mek chu Mizoram sawrkarin Covid-19 laka invenna a ngaih pawimawh avanga a tihtawptir lailawk chu lockdown chhunga Covid-19 laka Mizoram a him khata hriat a nih avangin zirlai exam la zo lo laklawhte hmakhua ngaiin MBSE chuan April ni 22-24 chhungin exam nei leh turin ruahmanna a siam a.

Amaherawhchu Sawrkar laipuiin Mizoram sawrkar hnena Covid-19 laka invenna kal zel avanga exam nei rih loh a ṭha zawk ang e tiin a ngen tih MBSE chuan an hriattirna chhuahah chuan an tarlang a, zanin dar 7:30 khan MBSE Office-ah emergency meeting neiin, HSSLC exm laklawhte exm zawhtir tuma hmalakna kal mek chu thu leh awm hma atan an titawp lailawk leh ta a ni.

Hemi avanga zirlaiten harsatna an lo tawh phahte pawh a awm tih tarlangin, sawrkarlaipui ngenna ngaih pawimawh a ṭul si avangin an hriatthiamna an dil nghal tih an tarlang bawk.