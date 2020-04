Covid-19 dona kawnga inpe theite tan mygov.in-ah inziahluh theih

MyGov India leh National Disaster Management Authority (NDMA) leh Ministry of Health & Family Welfare tang kawp chuan India ramin COVID-19 a dona (India’s Fight Against Corona) kawnga tha thawh ve tura inpe thei (volunteer/donor) mimal leh pawlte tan mygov.in kal tlangin inziah luh theihna a siam a. March ni 31, 2020-a Mizoram Chief Secretary hova sawrkar official pawimawhte thu khawm pawhin Mizoram atangin hemia inziah luh nachang kan hriat theih nan darh zau taka puanzar ni se, tiin a rel a. Heta inziak lutte chu mamawh an nih dan azirin a kaihhnawih State/UT/Ministry of Health and Family Welfare atangin koh/biak an ni dawn a ni.



He ruahmanna hnuaia chet thawh theihnate chu:



1. Health kaihhnawihah:

1) Hmanraw mamawh (medical equipment) thawh

2) Damlo enkawl kawnga puih (Paramedic)

3) Natna ven leh enkawl

4) Primary healthcare worker-te puih

5) Tar chak lo leh a mamawh apiang puih

6) Ruang sawngbawlnaa puih

7) Damlo phurh kualnaa puih



2. Communication kaihhnawihah:

1) Faina leh thianghlimna kawnga mipui zirtir

2) Mi dang nena inhnaih lutuk lohna tur kawng ngaihtuah

3) Pawl bik hnena zirtirna pek

4) Helpline vil



3. Entrepreneurial (them thiamna thil) kaihhnawihah:

1) PPE, mask, sanitizer, etc. siam chhuah kawnga tanpui

2) Information Technology lama tanpui

3) Ei tur leh bungraw mamawh ngaihtuahpui



4. Essential Service kaihhnawihah:

1) Quarantine, home isolation leh dan leh thupek kenkawhna kawnga a tul anga District Administration tanpui

2) Hri dai theu leh thil tih fai kawnga puih

3) Ina kal chilha mi mamawh pek



He’ng kawng hrang hranga chet thawh ve inhuamte tan chuan eng tik lai paw’n mygov.in -ah inziah luh theih reng a ni.



April ni 5, 2020 zan dar 8:00 thleng khan mygov.in-a Fight Against Corona-ah hian mimal inziak lut 1,12,080 leh pawl hminga inziak lut 4,721 an awm tawh a. Hemi kal tlang hian sawrkar atangin puih/mamawh dilna 573 awm tawhin, volunteer-te atangin item hrang hrang – Digital Infrared Thermometer, Digital Thermal Scanner, glove, shield, mask, hand sanitizer leh PPE item hrang hrang thawh a ni tawh a, item thawh tawh zawng zawng hi 5,54,862 a ni.

-DIPR