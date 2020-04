Tablighi Jamaat member 8 Delhi-ah man

Muslim sakhaw zuitute intawhkhawmna-a tel Tablighi Jamaat member pariat chu Delhi-a Indira Gandhi International airport-ah hmuh an ni.

Tunhnaia Delhi, Nizamuddin-a kalkhawm ten COVID-19 dona kawnga ni 21 chhung inkharkhip leh puipunna siam loh leh midang hnaih loh tura thuchhuah an helh avangin India ramchhungah hrileng thehdarh an tum nia report dawn a ni a, hei vang hian Union Home Ministry chuan he intawhkhawma tel ramdang mi 960 vel chu India rama an zin phalna, Visa a cancel sak nghal a, Foreigners Act, 1946 leh Disaster Management Act, 2005 an palzut avangin atul anga an chunga hremna lekkawh turin Police-te a ti a ni. Tablighi Jamaat member pariatte hi Malaysia atanga rawn kal an ni a, COVID-19 vanga Malaysia mite hruaichhuahna tur thlawhna hmanga tlanchhiat an tumlai chu Airport-a Immigration department-ten an lo hria a, Delhi Police kutah an hlan nghal a ni.

