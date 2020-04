New Serchhip South VLTF-in an hmalakna zawng zawng an titawp

New Serchhip South Village Level Task Force on Covid-19 chu Covid-19 laka mipui himna tura an hmalakna-in awmzia a nei lo nia an hriat avang leh thuneitute lam aṭanga thlawpna an hmu lo nia an hriat avangin vawiin tlai dar 5 khan an hmalakna zawng zawng an titawp.

New Serchhip South VLTF hian nimin zing dar 7 khan Rimawia, IOC Veng-in VLTF thu a bawhchhiat chungchang an ngaihtuah a, heta an thurel bawhzui hian vawiin khan District Bawrhsap hnenah an lungawi lohna thu hi lehkhaa ziakin thehlut a, hemi rual hian District thuneitute an hmu nghal a ni.

New Serchhip South VLTF chuan District Bawrhsap hnena an lehkha thehluhah chuan an huam chhung (New Serchhip Venglai)-a in sa mek, Rimawia, IOC Veng, New Serchhip chu lockdown kalpui ṭan a nih aṭang khan a in sak a chhunzawm char char tih an tarlang a, lockdown vawi hnihna kalpui a nih hnuah in sa turin DC aṭanga phalna lak hmasak tur tih a ni chungin DC aṭanga phalna a neih hma pawhin in sak a chhunzawm tih tarlangin, in sak phalna a neih hnu pawhin dân kalhin in sak a chhunzawm zel tih an tarlang a, VLTF-ten dan anga hna thawk tura vawi engemawzat an ngen hnuah pawh VLTF-te run luih zawngin a che nia sawiin, Magistrate-te hnena hemi chungchang an thlen pawhin dan anga hmalakna an hmu lo tih an sawi a.

New Serchhip South VLTF chuan an lehkhaah chuan Rimawia hian VLTF-te a bum niin an tarlang bawk a, a in sak mekah mi 5 aia tam lo chhawr tur a nih laiin mi 21 aia tam hna a thawhtir niin an sawi a, hmanrua lakchawp phal a nih loh laiin VLTF duty-te bân hnuah bungrua a lalut niin an sawi bawk. VLTF-ten khawtlang himna ngai pawimawha mitin in sa chhunzawm lo tura an ngen hnuah pawh Magistrate leh SDO (Sadar)-ten sa chhunzawm turin an ti niin a insawi a, hei hi VLTF-ten an zawhchianin SDO (Sadar) chuan chutiangin a ti lo niin a sawi tih an tarlang bawk a, a chet dan chu mipui himna tiderthawng zawng niin an sawi a, Rimawia dan bawhchhiat thu hi magistrate hnenah vawi engemawzat thlen a ni tawh chunga dân anga hmalakna a awm lo chu an lungawi loh thu leh a chhan zawnchhuahsak turin DC hi an ngên a, amah hi sawrkar hnathawk a ni tih sawiin, sawrkar hnathawkin sawrkar thuchhuak a zawm lo leh khawtlang inkaihhruaina zawm lova khawtlang tana duty-te pawh a zah lo chu an khawtlanga awm atan an duhlo tih sawiin, transfer nghal tura an phût thu an tarlang bawk a ni.

New Serchhip South VLTF hruaituten District thuneitute an hmuh hnuah vawiin tlai khan New Serchhip YMA Hall-ah VLTF member-te inhmukhawmin, District thuneitute hnen aṭanga chhanna an hmuh leh an hmalak tum danah lungawina tur an hmuh loh avangin, VLTF anga an hmalakna leh mawhphurhna chu tihtawp nise an ti a, hemi hnu hian thuchhuah siamin, New Serchhip South VLTF-in sawrkar dan leh thupek a kenkawhte pawisa lova Rimawia, IOC Veng-in hma a lak reng chungchanga an lungawi lohna ziak leh ṭawngka-a vawi engemawzat thuneitute hnena an thlen tawh chunga an ngenna tihlawhtling tura hmalakna thuneitute lam aṭanga hmuh tur leh hriattur a awm tak loh avangin Covid-19 laka mipui himna tura an hmalakna chuan awmzia a neih loh bakah thuneitute hnen aṭanga thlawpna an dawnglo nia hria-in, VLTF anga an hmalakna leh mawhphurhna chu vawiin tlai dar 5 aṭanga thu leh awm hma chuan tihtawp nise an ti ta a. Hemi avanga mipuiin harsatna an tawk a nih pawhin mipui hriatthiamna an dil tih sawiin, mipuiten ei leh bara harsatna an neih pawhin VLTF-ten mawh an phur dawn lo tih an sawi a ni.

New Serchhip VLTF huam chhungah hian duty post pahnih – IOC Venga P&E panna kawng pengah leh New Serchhip YMA Hall bulah te a awm a, an huam chhungah hian YMA branch pahnih New Serchhip Venglai leh Chhekhnai Branch-te an awm a ni.