Covid-19 vanga boral nia rinhlelhte ruang sawngbawl dan zirtir

Vawiin khan Police-te hnenah Covid-19 nia rinhlelh boralte ruang sawngbawl dan tur chungchangah inzirtirna neih a ni.

Ni 30 March, 2020 khan Chief Secretary, Lalnunmawia Chuaungo hovin Secretary & Director, Health & Family Welfare Department, Secretary P&PI, IGP(Hrqs), Director FSL, Director NHM leh SNO (IDSP) te ṭhukhawmin mahni in lama Covid-19 natna nia rinhlelh boral an awm thulha sawngbawl dan tur chungchanga an sawiho a, he sawihonaa Directorate of Forensic Science Laboratory (FSL) leh Police mawhphurhna tura an relte bawhzuiin nimin khan FSL-ah Zoram Medical College aṭanga mithiamten COVID-19 avanga thite ruang sawngbawl dan leh PPE hman dan chungchang zirtirin sawiho a.

Vawiin, ni 8 leh naktuk, ni 9 April, 2020-ah FSL te hian Covid-19 vei nia rinhleh tualthi an awm thulha fimkhur taka Investigation kalpui dan tur leh ruang sawngbawl dan tur chungchang chu Aizawl District huamchhunga Police Station hrang hrang aṭanga telte hnenah Training an pe veleh thung a, he Training hi Batch 4-ah \hen niin, SDPO aṭanga Constable thlengin mi 40 an tel a ni.

Damdawi ina enkawl lai nilo COVID-19 vei nia rinhleh boral an awm chuan FSL leh Police lamin a ruang hi sawngbawlin damdawi ina mitthi dahna thleng an buaipui ṭhin dawn a ni.

Ruang buaipuitute hman atan Directorate of Health Services chuan FSL kutah hian hmanraw engemawzat a hlan a, a hmanrawn hlante hi Personal Protective Equipment (PPE) – Bodysuit – 43nos; Goggles – 48nosl Shoe cover- 2 bundles; Non-sterile latex gloves- 1 box leh 0.5% sodium hypochlorite solution-2 litres-te an ni.

Director H. Sangchungnunga kaihhruaina hnuaiah FSL hian forensic expert 15 leh staff 51 an nei a. Mizorama crime scene awmna hmun apiangah koh niin endik hna an thawk thin a ni.