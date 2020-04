Covid-19 damlo dinhmun a tha chho mek

Health Minister Dr R.Lalthangliana hovin vawiin khan Health Department leh a kaihhnawih pawl hrang hrang ten COVID-19 dona atana hma lak dan te, hmalak tum dan leh hmachhawp an neihte an thlirho a, he hunah hian Covid-19 damlo mek dinhmun a ṭhat chhoh mek thu sawilan a ni.

Dr R.Lalthangliana chuan he meeting hi kaihruaiin, Health kaihhnawiha thawktu zawng zawng, sawrkar hnuaia thawk te leh private-a thawkte tiamin, fakawm a tih thu a sawi a. An thawhna peng tinah hneh takin an thawk ṭheuh nia a hmuh thu leh tun dinhmunah ral hmatawnga beitute an nih angin an thawhrimzia leh hahzia pawh a hriatpui thu a sawi a. Mizoram chhung chauh ni lo India ram hmun dang aṭangte pawhin COVID-19 donaa Mizoram hmalakna chuan fak a hlawh tih a sawi.

Meeting-ah hian ZMC ICU-a COVID 19 damlo enkawl mek dinhmun Medical Superintendent Dr.H.C Laldina hnen aṭanga ngaihtlak niin April ni 4 aṭanga a khawsik a ziaawm ṭan thu te, a taksaa khawl hrang hrang hnathawh pawh zawi zawia a ṭhat chhoh thu te, ventilator phawi theih ni chiah rih lo mahse Oxygen pawh hniam zawka kaltir a nih tawh thu a sawi a. Damlo COVID-19 vei mek test sample hi en nawn leh turin April ni 5 khan thawnthlak a nih thu leh, result nghah mek a nih thu a sawi a ni.

COVID-19 damlo enkawl mektu doctor leh nurse te hi a inchhawka an luh a ngaih avangin tun thleng hian mahni inah an la haw thei lo a, an riahna leh ei leh in turte damdawi inah hian buatsaih sak an ni.

ZMC-ah hian February thla aṭangin Task Force on COVID-19 din a ni tawh a, he committee-ah hian mithiamte member-ah dah niin doctor, nurse, Group D leh a kaihhnawih dang zawng zawngte a khat tawka training pek reng an ni.

ZMC-a Asst Professor, Microbiology Department Dr Gracy Laldinmawii, Core Committee on Setting up of COVID-19 Testing Laboratory-a Member Secretary ni lai chuan ZMC a COVID-19 test theihna laboratory din a nih dan tlangpui a sawi a. March ni 23 a he committee din a nih hnuah April ni 7, World Health Day ni takah a vawi khatna atan sample 11 test a nih thu a sawi.

Aizawl Civil Hospital Medical Superintendent Dr Lalhmuchhuaka chuan Civil Hospital-ah damlo kan khap a nih thu leh damlo awmpuitu pakhat chauh awm phalsak a nih thu a sawi a, pawn lam aṭanga ei leh in pe lova hospital chhungah awmpuitute tan pawh hospital chaw buatsaihsak an nih thu a sawi a. OPD khar ni lo mahse ṭul zual lo chu kal lo turin mipui an ngen a, doctor te englai pawha phone kaltlanga rawn theih turin an inring thung a ti. ZMC a damlote Aizawl Civil Hospital-ah sawn phei an ni a, thawhhona ṭha tak neiin an inbe pawp reng a ni.

AMC Councillor R.Thanglura chuan Health Minister ṭanpuina in Guwahati aṭangin damlo te mamawh damdawi phurh thlen ṭan a nih thu leh Zunthlum damdawi leh dialysis atana hmanraw mamawhte pawh sawrkarin ruahmanna siamin Aizawlah phur thlen a ni, a ti a. District danga heng damdawi mamawhte phurh thlen a nih theih nan COVID-19 Task Group on Transport te nen ṭanghoa hmalak ni se an ti a ni.