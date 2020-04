Darkar 24 chhungin India-ah Covid-19 vanga thi 32 an awm belh

India-a coronavirus vanga thi chu mi 109 an tling ta a, darkar 24 chhungin mi 32 thi awm belhin, he hri kai thar mi 693 hmuhchhuah thar an ni.

Union Health Ministry-in a chhinchhiah danin ram puma Covid-19 vei thar chu mi 4000 tlingin, mi 4,067 an ni ta a, India rama Covid-19 kai zinga za-a 30, mi 1000 chuang chu thla kaltaa Mosolman inkhawmpui, Delhi-a Nizamuddin-a Tablighi Kamaat neihna kaihhnawih an ni tih a tarlang a ni.

Vawiin hi Prime Minister Narendra Modi-a’n he hri darh zel tur venna atana ni 21 awh tur lockdown a puan aṭanga ni 14-na a ni ta a, sawrkar chuan Covid-19 darh zel tur venna atana a doletna tura ruahmanna a duante pawh a tlangzarh tawh a, he ruahmannaah hian hmun lûn lai leh high-rick area-te thla tluana khâr tumnate a ni a, chawlhkar 4 chhunga Covid-19 vei hmuhchhuah awm tawhlohna hmuna inkharkhipna thlahdul tumnate leh he hri inkaichhawn zel tur tihtawpna atana ramri chin siama a hma thei anga positive case hmuhchhuah zel dan tur ruahmanna te a tel a ni.

He hri leng hi khawvel pumah mi maktacuai 1.2-in kai tawhin, mi 66,000 dawnin an thihpui tawh a, khawvela he hri tuar nasa berte zinga mi, US president Donald Trump chuan Inrinni khan Prime Minister Modi bia-in, malaria natna enkawlna atana hman, hydroxychloroquine tablet chu Covid-19 vei damlote enkawlna atana India ram aṭanga US-a thawnluh phalsak turin a ngen a, Pathianni thleng khan US-ah he hri vei hi mi nuai 3 chuang awm tawhin, mi 8,000 chuangin an thihpui tawh a ni.