Delhi-a Muslim inkhawmpuia Mizoram aṭanga mi 30 kal anga thu thedarhtu Mizoram Police-in an man

Tunhnaia Delhi khawpuia Muslim inkhawmpuiah Mizo sawmthum chuang lai tel anga social media-a thu thehdarhtu chu Police-ten manin, hemi chungchang sawifiahna hi an siam nghal.



Mizoram Police-in hemi chungchangah hian hetiang hian thuchhuah an siam:

“Covid-19 hrileng chungchangah Intelligence Bureau (IB) atanga Confidential document, NE State-te lo fimkhur tura a tihna khawi emaw atanga lo darhin North-East leh Mizoram State chhungah thu diklo a tidarh nasa hle a, hei hian mipuite thil tul lo ah a ti chi-ai nasa in a pawi hle a ni. Thil awmdan chu hetiang hi a ni.



Andra Pradesh Police ten Covid-19 vei an chhuina lamah digital footprint atanga a lan danin he damlo hi Delhi-a Muslim pawl pakhat Tablighi Jaamat khawmpuiah a tel tih hriatchhuah a ni a. He khawmpui chungchang leh Covid-19 vei hmuhchhuah thu te hi thu dik a ni a. He khawmpui neihna hmun atanga metre 250 – 500 area-a mobile phone signal awmte chhui (Tower dumping) niin hemi area chhungah hian Mizoram mite phone number pawh a awm niin a lang.



Hemi phone number lo langte behchhan hian 31.3.2020 khan Facebook Group pakhat ‘Zoram Today’ tih ah mi pakhat kum-47 a upa, Lawngtlai a hnathawka awm (Aadhaar Card-ah Lawngtlai, Epic Card-ah Khatla South, Aizawl) chuan hetiang hian thu post a siam a. “DELHI-A MUSLIM KHAWMPUI AH MIZORAM ATANGA KAL 30 CHUANG AN AWM” Delhi a Islamic missionary Movement pawl pakhat tablighi jaamat khawmpui na a tel te zingah Covid-19 vei hmuh chhuah niin mi 9 in an thih pui tawh. He khawmpui March ni 13-15 chhung neih ah hian ram dang mi 300 chuang te leh India ram state hrang hrang atangin an kal khawm a. He an inkhawm puina HQ quest house Markaz Nizamuddin -ah hian mi sangkhat chuang la awm te chu screening tih niin Delhi ah test leh tura khung hran an ni.Hmarchhak state atangin 300-400 bawr vel kal ve nia hriat a ni a, silchar atang pawn mi 10 vel an kal ve in Mizoram atanga kal 30 chuang an awm. Heng mi te hi thenkhat haw mai lo vin la zin kual te an awm niin an sawi. He an khawmpui na hmun hi khar a ni nghal bawk. MIZORAM ADDRESS NEI TE: 30 chuang an ni a. Pakhat hi High Probability (ni 3 leh a aia tam cham) niin Aizawl address nei a ni a. A dang chu Low Probability Risk (ni khat) tlawh zawk an ni. 1. Aizawl Dist – 25, 2. Lunglei -1; 3. Champhai -1; 4. Kolasib – 2; 5. Serchhip -1; 6. Mamit -1; 7. Lawngtlai – 1 ZORAM TODAY tiin.



He thu hi chhui nghal a ni a. Hei hi fimkhur thila inchhui zauna mai a ni a, inkhawmpuiah an tel ve tihna a ni lo. Mizoram Police-in a chhuichiannaah list-a hming lang zinga mi-27 te chu Mizo hming leh Mizoram chhung address nei an ni a, mi-4 chu hnamdang (non-mizo) Mizoram chhunga address nei an ni a, mi-1 chu Mizo hming state pawn address nei a ni. Hemi zinga 31 te chu chhuichiana, finfiah vek tawh an ni a, Delhi Nizamuddin venga Muslim khawmpuiah hian tumah tel an awm lo a. Mi pakhat, Mizo hming Lunglei address nei chauh hi la biak pawh loh a ni. Hemi list-a langte hi High Probability category-a pakhat (1) tih loh adang zawng chu Low Probability category zinga mi niin helai area huam chhunga an mobile kenga an kal mai avanga hemi list-a tel an ni.



He list-a an hming a tel avang hian ngaihthat lohna leh chiaina tur engmah a awm lo. High probability category a mi hi Principal Accountant General Office, Mizorama thawk thin a ni a, kum 2017 khan a bang tawh a, tunah Lajpat Nagar, New Delhi vengah chengin a awm mek a, a office kal velna lamah hotspot area hi a paltlang thin a, Muslim a ni lo tih finfiah a ni bawk.



He thudik ziktluak ziak duh si lo a, thudik chanve hmanga mipui te rilru a hlauhthawnna thalo thlen thei thu a ti darh hi thil pawi tak niin dan in a phal loh a nih avangin Court ah Cognizance lak a nih hnuin Aizawl Police Station ah Aizawl PS C/No. 189/2020 Dt. 1.4.2020 u/s 505 (1) (b) IPC register a ni a, amah pawh man nghal a ni.



Covid-19 hrileng hi National Disaster ah India Sorkarin a puan tawh angin, The Disaster Management Act, 2005 anga action lak zel tur a ni tawh a, chuvangin, he case ah pawh hian DMA section 54 belh a ni. Hei bakah hian, thudik lo mipui ti thlabar thei thehdarhtu case siamsak tawhte pawh he DMA 2005 section 54-na hi an case-ah belh vek a ni ang.

Mipui rilru a dik lo zawnga hruai thei thu dik tawk lo thehdarh hian nghawng tha lo tak a nei thei a, mipui te tithlabar a, timangang thei thu post mai mai lo turin mipuite Mizoram Police chuan a ngen nawn leh a. Hetiang thu diklo thehdarhtu hi Mizoram Police-te chuan chhuichhuakin an man zel dawn a ni.” an ti.