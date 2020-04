Truck neituten nitin mamawh phur chhunzawm dawn

Ni 01.03.2020-a Hunthar Veng, Company Peng, Aizawl-a Local Level Task Force, Police leh Mizoram Truck Owners Association duty-te inkara inhmuh thiamlohna thleng chungchang leh hemi kaihhnawiha thuchhuah awm te ngaihtuahin nimin khan H.L. Rochungnunga, IAS, Commissioner & Secretary, Food Civil Supplies and Consumer Affairs (FCS&CA) Department hovin meeting neih a, truck neitute hian nitin mamawh phurh chhunzawm leh an remti a ni.



DCSO Aizawl ‘West’, DC Aizawl leh SP Aizawl te chuan hemi chungchang hi meeting-ah report an pe a. He thil thleng hi tunlai Covid-19 hrileng dona kawnga tlawmngaia duty te leh sawrkar mi leh sa duty ten theihtawp chhuaha mahni sahimna pawh sawi thei lova hrileng laka mipui an him nan leh ei leh bar an tlakchham loh nana thawktute inkara hetiang thil thleng hi meeting chuan pawi a ti hle a. Sawrkar thuchhuah leh thawktute hnena ngenna a siamte ngai pawimawh a, thawktu chi hrang hrang te inlungrual zawka an thawh theih pawimawh an tih thu meeting-ah hian sawi a ni.



Meeting zawh hian FCS&CA Director hovin he harsatna chungchang hi sawiho nghal a ni a. MTOA lam pawhin Mizoram mipui tan tha taka an hna thawh chhunzawm leh an tum thu an sawi a ni.

