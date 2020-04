Mizoram sawrkarin Covid-19 Home Quarantine chungchanga inkaihhruaina thar siam

COVID-19 laka Mizoram mipuite an him zawkna turin Mizoram Sawrkar chuan Home Quarantine hun chhung leh an chhuah zalen dan tur ruahmanna a siam thar.



Mizoram sawrkarin ruahmanna a siamthar dan chuan, Home Quarantine pangngaia awm ten COVID-19 natna lan chhuah dan (signs and symptoms) ni 14 (sawm pali) chhunga an neih loh chuan an awmna/chenna District Level Task Force Member Secretary-in declaration certificate pe in a chhuah zalen ṭhin ang, a tina.



Hei bakah hian, COVID-19 laboratory confirmed case an awmin a bul hnaia awm leh a taksa tawh phaka awmte chu Mandatory Quarantine-in ni 28 (sawmhnih pariat) chhung an awm ngei ngei tur a ni. Hemi hun chhunga COVID-19 natna lanchhuah dan (signs and symptoms) anmahniah a awm lo a nih chuan an awmna/chenna District Level Task Force Member Secretary-in declaration certificate pe in a chhuah zalen thin ang, a ti a.



March ni 16, 2020-a GoAir Flight no. G8-298 Guwahati-Aizawla chuang zawng zawngte April ni 6, 2020 thlenga quarantine tura hriattirte chu a hun chhung pawhsei belh leh niin April ni 13, 2020 (Thawhtanni) thlenga quarantine-a awm chhunzawm tura hriattir an ni tih tarlangin, He thupek hi vawiin, April ni 2, 2020 aṭanga hman ṭan tur a ni.

