Essential Commodities driver-te tana insurance awm theite sawiho

COVID-19 Task group on Commodities ṭhukhawm chuan essential commodities driver, COVID-19 avanga damlohna leh chhiatna tawk palh theite tana insurance awm theite sawihovin thuneitute hnenah thlen nise an ti.

Vawiin khan COVID-19 Task group on Commodities chu an Chairman HL.Rochungnunga, Commissioner of FCS&CA hovin a office chamber-ah an ṭhukhawm a, hri hlauhawm a lên mek lai leh inkharkhip, lock down chhunga Zoram mipuite ei leh bar buhfai leh thil dangte, nitin mamawh gas leh motor oil-te an neih zel theihna tura hmalak dante an thlirho a, Task group chuan mipui mamawh oil leh thil dang ram pawn aṭanga Vairengte thlenga an rawn phurh luh dan tur leh load dang la leh tura motor leh driver-te inbanlet dan tur an duang fel a ni.