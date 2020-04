Excise & Narcotics Deptt.-in beihpuithlak mek

Mizoram Excise & Narcotics Department chuan tunlai hian Mizoram hmun hrang hrangah mipui inkharkhip lai a zu leh ruihhlo laka mipuite himna turin zu dapchhuah beihpui an thlak mek.

Excise & Narcotics Minister Dr. K. Beichhua kaihhruaina hnuaiah Department chuan ruahmanna siamin zu leh ruihhlo dapchhuah hna hi kalpuiin, Aizawl District-ah chuan tunkar zirtawpni leh nimin inrinni khan dan lova zu siam dap chhuakin, Rangvamual, Phunchawng leh Edenthar chheval ah Zu siamna Factory 27 tihchhiat a ni a, Rakzu Litres 510, Zu bilh lai tin 4178, zu siamna bel set 16 man a ni. Heng factory tihchhiatte hi inkharkhip hmaa siam, rauhsan an ni hlawm.

Tunlaiin Buhfai leh thildang a van avang leh thil dang hman pawlh awm nia hriat avangin rakzu siamte pawh tun hma aiin a hlauhawm deuh niin a lang tih Excise hotute chuan an sawi a. Chuvangin hetianga zu siam te hi in lo hram turin zu in thinte an chah a ni.

–DDK, Aizawl