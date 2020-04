Feh chhuanlama ramvah leh lui kal khap

Nimin khan Serchhip District Magistrate H.Dolianbuaia, MCS chuan Total Lockdown laia feh chhhuanlam chunga a ruka lui kal te, ramvah te khapna thupek a tichhuak.

District Magistrate-in thupek a tihchhuahah chuan, sawrkar laipuiin COVID-19 hri leng mek avanga Total Lockdown a puan chhungin feh kal tur anga insawi, a ruka lui kal leh ram vah ching an tam nia a hriat thu a tarlang a, heng mite hian fimkhur lohna avanga kangmei tichhuakin district chhung hmun tam takah ram kang a awm a, hei hian buaina nasa tak a thlen tih a sawi a, hei vang hian Sec. 144 CrPc. 1973-in thuneihna a pek angin Total Lockdown hun chhungin ramvah leh lui kal khap tlat a ni tih a tarlang a, feh tur anga insawiten lockdown chhungin Silai, Airgun leh Sairawkherh ken chhuah khap tlat a nih thu leh keng lui an awm chuan Local Task Force duty ten mansakin thuneitute hnenah an hlan ang a, hei hian ṭul bik thila VLTF ten phalna an pek a huam lo tih a tarlang a, ram tikâng lo turin mitinte fimkhur thar tur leh Village Council pawhin mipuiah zirtirna nasa tak pe tur leh puangzar turin a ngen bawk a ni.

He thupek zawm lote chu IPC Sec 188 hmangin hrem an ni ang tih a tarlang a, thupek hian sut leh a nih loh chuan thupek chhuah ni, 3.4.2020 aṭanga thla hnih (2) chhung a huam dawn a ni.