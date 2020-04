Thlai thar hralhnaa thil fello awm anga thu thehdarhah Consumer Association puh

Hriatfiah tawk loh vanga Department lam demna rawngkai a awm pawi kan ti: District Consumer Association

Serchhip Agricultutre & Horticulture Co-operative Society chuan thuchhuah siamin, Mizoram sawrkarin a kalpui Vegetable Supply Chain Programme hnuaia an thlai thar, a bikin Zikhlum leh Bawkbawnte man man zawka an hralh thei chu lawmawm an ti hle tih an sawi a, hetihlaia an thlai tharte manto taka hralh ang leh a hralh dan kawngah thil fello awm anga Consumers Association lam ten thu an lo thehdarh nia sawiin, pawi an tih thu an sawi a, hetihlai hian Serchhip District Consumers Association chuan hemi chungchang an zirchiannaa mi tam takin hriatfiah tawk loh an neih vanga thlai thar hralhna kawnga department lam demna rawngkai a awm chu pawi an tih thu an sawi.

Serchhip Agricultutre & Horticulture Co-operative Society-in thuchhuah an siamah, Covid -19 hri leng mek avanga rampuma Total Lockdown kalpui mekah Mizoram sawrkarin mipuiten thlai hnah leh thlai rahah harsatna an tawh lo nan Vegetable Supply Chain Programme hnuaia chak taka hma a lak meknaah, Serchhip Agriculture & Horticulture Society chuan an thlai thar, a bikin Zikhlum leh Bawkbawn-te man man zawkin an hralh thei tih an sawi a, hei hi lawmawm an tih hle laiin an thlai tharte manto taka hralh ang leh a hralh dan kawngah thil fello awm anga Consumers Association lamten thu an lo thehdarh nia sawiin, pawi an tih thu an sawi a.

Rampum a Total Lockdown kalpui mekah Serchhip Agriculture & Horticulture Society te pawhin ram mipuite tan an thlai neih ang angte a tlâwm thei anga a tam thei ang ber semral chu an tihtur a ni tih an hriat thu an sawi a, chutihlai erawh chuan Agiculture & Horticulture Co-operative Society chuan heng thlaite hralhna sum aṭang hian an Society inrelbawl zelna tur leh feh kawngte a ṭul huna siam (repair)-na atan an member, Lo/huan neitute remtihnain an thlai hralhna sum aṭang hian Kg 1 zelah `1 Society in a lo hlawh ve ṭhin tih an sawi bawk.

Hetihlai hian vawiin vek khan

Serchhip District Consumer Association chuan thuchhuah siamin, Serchhipa thlai thar hralh chungchanga an thil zirchianna tarlanah mi tam takin hriat fiah tawklo neiin Serchhip thlai tharte hralh a nih theih nana theihtawpa hmalatu Horticulture Department leh Vegetable Supply Chain hnuaia awm Department-te demna lam rawngkai a awm tih an hriatin pawi an ti hle tih an sawi a.

Hetiang anga boruak siam hi Consumer lam chuan an tum a nih loh thu sawiin, tunhnaia Serchhip Thlai thar hralh a nih chungchangah Serchhip loneitu lam leh Aizawla Task Force lama inrinhlelhtawnna awm nia lang chu ṭha lo tiin an document hmuh theih te aṭanga thil awmdan nia an hriat an tarlang tih an sawi a, Serchhipa thlai thar neitu lam chuan an thlai thar hralhna sawrkar lamin a ngaihtuahsak avangin an lawm hle thu an hriat thu leh hemi chungchangah hian mipuiten thu zawhfiah duh an nei a nih chuan Department hotute hnenah englai pawhin zawhfiah theih reng a ni an ti a, a

A buaipuitu Vegetable Supply Chain Department hrang hrangte chuan thlai thar zawrh chu an la tih ngai loh thil a nih bakah hlawm tam tak thleng khawm buaipui an nih avangin thiam pawh a harsa ang tih an hriatpui thute, chuvang chuan fimkhur zawka kalpui turin an ngen nawn tih an sawi bawk.