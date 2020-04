Covid-19 don-na atana CM Relief Fund-a sum lut atangin a tum khat nan Rs. nuai 118.55 sem chhuak dawn; Governor-in Rs. nuai 2 a chhung lût

Chief Minister’s Relief Fund-a COVID 19 dona atana sum lutkhawm atangin cheng nuai 118.55 semchhuah a ni dawn a, hei hi CM Relief Fund-a sum lutkhawm semchhuah ṭum khatna tur a ni.

Nimin khan Chief Minister’s Relief Fund hman dan tur ngaihtuahtu atana din Committee on Utilization of Chief Minister’s Relief Fund for COVID-19 chu an Chairman Lalnunmawia Chuaungo, Chief Secretary hovin Chief Secretary’s Conference Hall, MINECO-ah an thukhawm a, meeting-ah hian CM Relief fund chu ṭhuang thuma sem ni se an ti a. Mizoram khua leh veng tinah Village leh Local Level Task Force 889 din a ni a. Heng Task Force-te tan hian sum fai cheng nuai 88.9 semchhuah a ni dawn a. Lawipu, Rangvamual leh Edenthara Basic Services to Urban Poor (BSUP) Complex a cheng chhungkaw 600 te chhawmdawl nan Local Level Task Force te kaltlangin cheng nuai 6 sem a ni ang.

Home, rehabilitation centre, hnuchham dahna hmun leh centre hrang hrang, Mizoram hmun hrang hranga 67 awm mekah tanpuina sumfai avaiin cheng nuai 23.65 pek chhuah a ni dawn bawk a. Heti hian CM Relief Fund on COVID-19 semchhuah hmasak ber tur chu a zavaiin cheng nuai 118.55 a ni. Committee on Utilization of Chief Minister’s Relief Fund for COVID-19 rawtna angin tanpuina sum hi a rang thei ang bera sem chhuah a ni ang.

Chief Minister Pu Zoramthanga chuan nimina mipui hnena a thuchahah Mizoram COVID-19 Fund siam a nih thu a sawi a, Cororna Virus dona kawnga hmalakna ṭanpui tura sum lut hi Chief Minister Relief Fund ah chhunluh zel mai ni se tih an rel a, CM Relief Fund ah hian chhiah lak a ni lova, a awlsamin tu tan pawh a thawh theih dawn a ni a ti a, miharsa leh retheite a ṭul ang zela hman tura tih a ni, a ti.

CM chuan Party hrang hrang ten he hun hi in demna atana hmang lova, an hnathawh hrang hrang te an infaksak chu lawmawm a tih thu a sawi a. MLAten mahni mimal ṭhahnem ngaihnaa an bial mipuite tana an thawhna te fakawm a tih thu a sawi a. Supply lama hna thawktute, Driver-te leh tihdam hna thawk tu te, Task force leh NGO te bakah Thuthar thehdarhtu Media te chungah lawmthu a sawi a ni.

CM chuan Prime Minister leh Home minister in amah an rawn biak thu sawiin , mizoram mamawh te pawh Central lamin, an ngaituah zel tur thu an hrilh tih a sawi.

Hetihlai hian CM Relief Fund-ah hian sum a luh belh zel a, nimina CM Relief Fund-ah sum chhunglut zingah Mizoram Governor P.S.Sreedharan Pillai pawh telin, Rs.2,00,000 a chhung lut a, Forensic Science Loboratory, Mizorama thawktute chuan an ni 2 hlawh ṭheuh chhunglutin, a vaiin Rs. 1,01,000 an an chhung lut a, Mizoram puma I&PR Department hnathawkte pawhin an ni khat hlawh theuh thehkhawmin, Rs.1,32,020 an chhunglut bawk a, Social Welfare deptt. hnathawkte pawhin Rs.9,89,613 an chhunglut a, EF&CC-a officer-te pawhin Rs.2,26,000 an chhunglut bawk. Anni baka nimina CM Relief Fund-a sum chhunglutte chu:

Indian Veterinary Association – Mizoram Branch – Rs. 2,67,200

J.J Security Service – Rs. 5,000

Mizoram Civil Pensioners Assn.- Rs. 1,00,000

Ex-MNA, Vanapa Bn.welfare – Rs. 10,000

Hnam Chhantu Pawl – Rs. 10,000

Mars Photo Lab, Dawrpui – Rs. 14,500

Thuampui MNF Group – Rs. 20,000

Mizoram Transport Workers Assn. – Rs. 1,00,000

Mizoram Wesleyan Methodist Church – Rs. 50,000

Bible Believing Evangelical Church(BBEC) – Rs. 20,000

MNF Sub Hqrs., Lunglei – Rs. 20,000

Nidhi Creative Infrastructure Pvt.Ltd. – Rs. 2,00,000