Home Deptt.-in state pawn kal theihna permit pe tawh lo se duh

Covid-19 laka Mizote kan him deuh deuh theih nan Home Department-in sumdawngte hnena state pawn kal theihna permit a pek chu Vairengte khawtlangin pe tawh lo se an duh thu an sawi.

Vairengte kaltlangin NH-306 hi tun dinhmunah, Mizoram chaklakna kawngpui pawimawh tak a ni a, hemi kaltlang hian nitin Mizoram-ah Essential commodities chawkluh mek niin; hemi duh tawk lova, sumdawng ṭhenkhatten Mizoram Home Dept aṭanga Permit la-in, duh duha Local Task Force duty-te paltlanga Assam lama bungrua la-a an kal ṭhin chu Covid-19 laka Mizoram leh Mizo mipuite kan him loh theihna a nih avangin, Vairengte khawtlang chuan Home Dept in Sumdawng te hnena permit a pek hi titawp se an duh thu an sawi a ni.

Vairengte khawtlang hruaitute chuan tun dinhmunah he hri laka Vairengte a him leh him loh hi Mizoram leh Mizo mipuite him leh him loh innghahna an ni tih sawiin, khawtual mi pawh state pawn chu sawi loh, pawn chhuak lo tura an indan mek laia hetianga Special Permit insiamsaka, Silchar kal theihna tura ruahmanna siam chuan kan himna a tichhe thei nia an ngaih thu an sawi a, essential commodities phur chu an theih ang anga kaltlangtir nimah se, fimkhur thilah, permit nei erawh hei aia pek chhuah tlem deuh nise an duhthu an sawi a ni.

–DDK, Aizawl_