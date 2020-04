Ran chaw leh sa order theihna application tlangzarh

Vawiin hian AH & Vety Director Dr Hmarkunga chuan Covid 19 lock down/ curfew chhunga Ran chaw leh Sa order theih na Local Level Task Force te hman tur ‘ahvety sem sem dam dam application’ (ahvety.ssdd.in) a tlangzarh.

He hun ah hian Local Level Task Force atangin mi engmawzat koh khawm a ni a, application hman dan zirtirna hun neih nghal a ni.

COVID -19 vanga harsatna mipuiin kan tawh zingah ran chaw leh sa eitur supply leh sem chhuah kawnga mipui harsatna sukiang turin AH & Vety Department leh Lailen Consulting Private Limited (Tuikhuahtlang) te tang kawp in he application hi buatsaih a ni. He application hi ran chaw leh sa supply chain mumal taka a kal theih nan siam a ni. Ran chaw leh Sa te hi supplier leh farm hrang hrang atanga him leh felfai taka lakhawm niin AH & Vety Department staff te hian Local Level Task Force hnenah a thlawnin an deliver thin dawn a ni. LAILEN chuan he hrileng do-na kawnga a tih theih ve chhun a ni tih hriain, he application hi AH & Vety leh LLTF ten a thlawna hman theih turin a buaisaih a ni.

Domain – ahvety.ssdd.in Application hmanga thil tih theih tlang pui te chu: Local Task Force lam tan : 1. Ran chaw order na 2. Sa order na 3. Order tawh dinhmun (status) en na.