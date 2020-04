Hun harsa leh khirh kan tawh mek denchhena Sawrkarin sumdawn nana mipuite min hmang hi hriatthiam har kan ti:MPYCC

Congress ṭhalai (MPYCC) chuan thuchhuah siamin, Covid 19 hrileng mek avanga Mizoram chhunga ei leh in tur harsatna avanga Mizoram sawrkar ruahmanna anga Vegetable Supply Chain Programme kalpui chungchangah kalphung ṭha lo a awm nia sawiin, kunhnathawktuten an thawhrim rah tel tho si a, mipuite pawhin thlai thar man man zawka an lei theihna tura hma la turin sawrkar an phut thu an sawi.

Vawiina MPYCC-in thuchhuah an siamah chuan, Vegetable Supply Chain Programme chu Horticulture Department hnuaiah kalpui niin, Mizoram hmun tinah thlai chingtu, Department leh Task Force-te kaltlangin mipuiin thlai ei tur nghei lova mipuite lei theih tura chhawpchhuah zel a ni chu lawmawm an tih thu an sawi a, hetihlai hian Thlai chingtu/loneitu society lam aṭanga department hnena inpekchhawnnaah leh Task Force-te hnena inpekchhawn leh danah sawi sep sep a awm chu Congress ṭhalai chuan pawi an ti hle tih an sawi a.

Hei vang hian Mizoram sawrkarin, Vegetable Supply Chain Programme kaltlanga Serchhip thlai thar, Aizawla thawn thlak a nih dan chu Serchhip District Consumers Association ten zirchiangin, an zirchianna hi Serchhip District Bawrhsap hnenah an thehlut tih sawiin, Department lam hian loneitute zikhlum tharchhuah hi kg-ah Rs.25-30 a la angin an insawi a, Aizawla Local Task Force hnenah kg-ah Rs.40/- a hralh chhuak lehin kg khat zelah Rs.10-15 zel an hlep zel nia hriat a ni, tiin MPYCC chuan an thuchhuahah chuan an tarlang.

MPYCC chuan Vegetable Supply Chain Programme kaltlanga thlai-te hi Local Level Task Force ten vengchhungah mipui hnenah tlawmngaih chhuahin an vahkual pui ṭhin a, a rualkhai thei ang berin, hlêp ûm lova leitirin veng ṭhenkhatah phei chuan LTF-te hian a thlawnin an sem hial nia hriat a nih thu an tarlang a.

Hrileng avanga mangang leh lungngaia awm lai a, sum tamzia sawi reng ṭhin, Chief Minister Zoramthanga Department chan hnuaia mipui mamawhna denchhen a, mipuite hnena hlêp ûma chêt lak a ni ta mai hi Congress Thalai chuan rilru nat thlak an tih thu sawiin, hriatthiam har an tih thu an tarlang a, a rah chhuah tel tur bera ngaih, kuthnathawktute thawh hah man sawrkarin lo tel a tum ve ngawt chu zahthlak an tih thu sawiin, he kalphung ṭha lo tak hi ennawn a, kuthnathawktuten an thawhrim rah tel tho si a, mipuite pawhin thlai thar man man zawka kan lei theihna tura hmala turin Sawrkar a phût a ni.