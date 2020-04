India ramah Covid-19 vanga thi 62 awm tawh

India ramah Covid-19 vangin mi 62-in nunna an chân tawh a, nizan dar 11:30 thleng khan Coronavirus kai finfiah tawh mi 2,547 an awm a ni.

India ramah Coronavirus kai chuan kiam lam aiin pun lam an pan zel a, nizan aṭanga chhiar let a darkar 24 chhung khan Covid-19 vei finfiah thar hi mi 478 an awm a, ram chhunga district 211 aṭangin coronavirus kai hi an awm tawh a, sawrkar laipui chuan coronavirus hluarna hmun hlauhawm (hotspot) 14 a puang tawh a, hetihlai hian Covid1-19 vei mi 163 chu enkawl dam an ni tawh thung a ni.

Mumbai-ah Covid-19 vei hi an tam ber a, mi 179 an awm a, Delhi-ah mi 152 awmin, annni bakah Covid-19 vei tam zualna khawpui (metro) dangte chu – Bengaluru (52), Pune (49) leh Hyderabad (44) te an ni a, khawpui lian ni lo (non-metro-ah chuan Kasargod-ah tam berin, Covid-19 vei mi 115 an awm a, Kannur-in dawtin mi 49 an awm a, GB Nagar (45), Ahmedabad (33) leh Jaipur (32)-ten an dawt a ni.

State zingah Maharashtra (339)-ah Covid-19 vei an tam ber a, Tamil Nadu (309) leh Kerala (286)-ten an dawt a, Delhi-ah mi 219 awmin, Rajasthan-ah mi 133 an awm tawh bawk a ni.

Sawrkar laipui chuan ram pumah coronavirus hluarna hmun (hotspot) 14 a sawi chiang tawh a, chungte chu – Dilshad Garden, Nizamuddin, Noida, Bhilwara, Kasargod, Pathanamthitta, Kannur, Mumbai, Pune, Indore, Jabalpur, Ahmedabad, Ladakh leh Yavatmal-te an ni.

Hetihlai hian khawvel pumah Coronavirus kai hi mi maktaduai 1 chuang an awm tawh a, mi 50,000 chuangin an thihpui tawh bawk a. Tun dinhmunah USA chu a kai tamna ber niin, mi 6000 chuangin nunna an chan tawh a ni.