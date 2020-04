Serchhip thlai thar hralh dan Horticulture Department-in sawifiah

Tunhnaia Mizoram sawrkarin Vegetable Supply Chain Programme a kalpui hnuaia Serchhip aṭanga Aizawla thlai thar hralh chungchangah Horticulture Department chuan sawifiahna a siam.

Vawiina Horticulture Department-in sawifiahna a asiamah chuan COVID-19 hripui avangin ni 21 chhung Mizoram leh India ram pumah inkharkhipna, Lock Down kalpui chhung atana sawrkarin Vegetable Supply Chain a duan chhuah chu District tinah DC hova hma la tura tih a ni tih sawiin, Aizawl District bikah chuan hemi atan hian Horticulture Department chu Nodal Department-ah dah niin, Commerce & Industries Department leh MIZOFED-te nena thawkho tura tih a ni a, Kuthnatawktuten an thlaithar Aizawla an kente aṭangin sum an hmuh nghal zel a ngaih avangin leh tun dinhmunah kuthnathawktuten ei leh bar tur, nitin chakkhai leina an mamawh avangin an thlai thar rawn thawn ang ang chu a man pektlâk zel an ngai tih an sawi a, chuvangin MIZOFED chu an thlai thar man chu sumfai pe zel tura tih an nih thu an tarlang.

Committee-in a rel angin ni 28/03/2020-ah thlai hrang hrang trip 21 thleng zingah Serchhip aṭangin Zikhlum, Bawkbawn leh Tomato a tel tih an sawi a, COVID-19 hripui lên hmain Zikhlum hi wholesale-ah kg khat chu Rs. 17 a pek ṭhin niin, retail-a hralhna zat chu kg khatah Rs.50 bawr vel a ni tih an tarlang a, heti a nih avang hian Committee chuan kuthnathawktute hmakhua ngaiin Kg ah Rs. 25 in a laksak a, 15%-a sângin Local Level Task Force (LLTF)-ah pek chhuah leh a ni tih an tarlang a, LLTF-te senso ngaihtuahin Kg ah Rs. 40 aia to lova hralh tura tih an nih thu Horticulture Department chuan an tarlang.

Hetiang bawk hian Bawkbawn pawh kg khatah Rs. 25 a laksak an nih thu leh, hei hi 15% a sanga pek chhuah an nih thu an tarlang a, hei bakah hian thlai dang chi hrang hrang chu kuthnathawktuten an ken angin a man pek tlak vek a ni a, a vawi khatnaah hian khawlum avang leh a tharchhuaktute pack/tuam danin a zir loh avangin thlai a chhe nasa a, Balhla leh Thingfanghma pawh engemawzât a ṭawih a, heng a nih avang hian Aizawla thlai ken tur buaipuitute chu a tuam dan tur pawh hrilh hriat an ni tiin Horticulture Department chuan an sawi a.

March 31, 2020 a thlai thleng leh tur rate hi meeting-ah lo sawi lawk tawh nia sawiin, Zikhlum bikah chuan kg khat Rs. 30 a lak nise, LLTF hnenah Rs. 40 a pekchhuah nise tia rel niin, Bawkbawn chu Rs. 25 a lak a, LLTF hnenah Rs. 35 a pekchhuah tura rel a ni a, hei hian thlai tam tak ṭawihral tur a phuhru dawn tih an sawi a, ni 31/03/2020 khan thlai trip 20 vel beisei a nih laiin Trip 40 District thum aṭangin a lut tih an sawi a. Hetah hian khawlum avangte, unload nghal theih loh avangte, Pack dan mumal loh avangte leh kalkawngah phurh chhiat tam tak a awm avangin thlai tam tak chu a chhe sain a thleng niin an sawi a, chutihrualin MIZOFED hian Challan a thlai man zat thlai awm ang zelin a man a lo pe vek tih an tarlang bawk.

Committee-in a rel tawh angin Zikhlum rate chungchangah hian Ni 28/03/2020 (Inrinni) khan Zikhlum hi Rs. 25 a lak a ni a,Task Force hnenah 15% a sangin pek chhuah leh niin, Rs. 3 vel hi a buaipuina senso phurhruk nana tih a ni a, Ni 31/03/2020 a lo thleng erawh chu Rs. 30 a laksak niin Task Force te hnenah Rs. 40 a pekchhuah leh a ni. Tin, thlai dang heng Mizo thlai – Phuihnam, Khanghu, etc. ah erawh chuan tel/Kg khat zelhah Rs. 10 hi buaipuina senso atan leh hralh tlak loh chhe nasa lutuk tlem azawng lo phuhruk nan tih a nih thu Horticulture Department chuan sawiin, tun dinhmunah hian MIZOFED hian Rs.3,00,000 (Cheng nuai thum) bawr vel a hloh mek niin an tarlang bawk.

Zikhlum hralhna Rs. 25 per Kg-a kuthnatawhtuten Rs. 20 chauh an chang tih chungchang chu Serchhip Farmers Society lamte thuneihna a nih avangin hemiah hi chuan Horticulture Department chuan sawi tur a nei lo tih an tarlang a ni.

Horticulture Department chuan sawifiahna an siamah chuan, “Serchhip District Consumer Association Secretary-in 3/4/2020 a thuchhuah a lo siam ve ngawt chu Association President leh midang hriatpui loh thil a ni a. COVlD-19 donaa Mizoram sawrkar hmalakna sawisel hrim hrim duhna hi awm lovin inthurual a tul khawp mai. He Serchhip District Consumer Association ngei hian tihdikna leh thupha chawina vawiin 4/4/2020 hian an chhuah leh tawh nghe nghe a ni. Chu mai bakah thlaithartu intelkhawm, Agriculture and Horticulture Cooperative Society, Serchhip atangin vawiin 4/4/2020 hian Mizoram sawrkar hmalakna chunga lawmthu sawina an chhuah bawk,” an ti a.

“Khawvelin hun harsa a tawh laiin ram ropui USA meuh pawhin tih theih a nei lova, Sawrkarin kuthnathawktu ten thlai an hralh theihna tur leh mipuiin thlai eitur an neih theih nan theih tawp a chhuah zel a. A buaipuitu ten tha leh zung sengin tlaivar dawn dawnin an thawk mek zel a ni. He Vegetable Supply Chain chungchang hi thil thar a nih avang leh in puahchahna hman a awm loh avangin a thawktute pawhin duhthu sam lohna tam tak kan nei ang tih a hriat a. Hetiang dinhmun a awm kan nih avangin hemi hnuaia thawktu Department zawng zawng ten mipui hriatthiamna tak meuh a ngen a ni,” an ti bawk.