Khawpuia miretheite hnenah chhawmdawlna sem mek

Covid-19 vanga rampuma Lockdown kalpui mekah khawpui chhunga miretheite hnenah UD&PA Department hnuaia DAY NULM aṭangin chhawmdawlna an sem.

UD&PA hmalaknain Mizoram puma Census Town 23-ah ṭanpuina pek mek niin, UD&PA Serchhip District pawhin Serchhip District-a Census Town pathum SERCHHIP, THENZAWL leh N.VANLAIPHAI ah te khawpui a mirethei leh harsa zawkte chhawmdawlna Urban Poor Fund hi an sem mek a ni.

UD&PA Department Serchhip te hian Urban Poor Fund hi heng Cencus Town a Village Task Force te kaltlang a pe in, Serchhip ah In (household)-100, Thenzawlah In – 38 leh N.Vanlaiphaiah In-30 te hnenah in khatah Rs 1000 (per household) zelin an sem kual a ni.