State 4-a Mizoram mi tangkhangte hruai haw tum

Vawiin khan Mizoram Chief Minister Zoramthanga chuan Mizoram mipuite hnenah thuchah sawiin Tripura, Meghalaya, Assam leh Manipur-a tangkhangte hruai haw an ni dawn, a ti.

Chief Minister chuan thuchah a sawinaah hian State ṭhenawma tangkhangte engtinnge Mizoramah hruai haw an nih theih ang tih sawrkarin a ngaihtuah a, thlawhna leh rela lâk ngai hmun hla zawka awmte chu a la harsa a, motor-a in phurh phak chin hi chu lak luh a ṭha e tiin April ni 13-ah Council of Ministers-in a ngaihtuah a. Amaherawhchu, April ni 15 ah India sawrkarin lockdown kaihhruaina a tihchhuahah State hrang hrang inkara mipui inkal pawh a khap bur avangin he hmalakna hi a ṭhuanawp ta a. Sawrkar laipui dawr chhunzawm niin, Home Ministry chuan “phalna kan pe dawn lo a, an awmna state-te nen remruatna in siam theih chuan in inphurh hawn pawh kan hnial chuanglo” an tih avangin Mizoram sawrkar chuan hma a la nghal a. Heng state 4-a tangkhang mi engemawzatte lâkchhuah an nih theih nan an tangkhanna state sawrkar dawr niin rem an tih hnuah lakluh an nih theih nan sawrkarin ruahmanna a siam ta a ni, a ti.

Chief Minister chuan tangkhangte lakluh an nih dan tur ruahmanna hetiang hian a sawi a – “Mahni motor-a kal tang tate chu an motor ṭheuha an lo hawn kan remti dawn a. A lo lût zawng zawngte hi an in lam pan lovin quarantine facility ah ni 14 an awm vek a ngai dawn a. Motor neilote hawna tur motor ngaihtuah dan tur chu Assam leh Meghalaya-ah Mizoram House DRC te, Tripura leh Manipur-ah pawh kan mite aiawh remchang hmangin motor neilote lo haw dan tur remruat turin kan ti a. Hawnna man peksak kan ngailo ve ti theiten mahni chuan man an pek theih chuan kan lawm khawp ang. Hawn man nei tawhlo mangang zualte chu an hawn man kan pek sak lo thei lo ang a, chungte chu kan pek sak ang” a ti a.

Mahni khaw hnai vai quarantine facility-ah lo haw te hi dah an ni ang a. Quarantine-na hmun hi an hawna tur District Headquarters-ah ṭheuh ruahman a ni a, Quarantine-a an luh dawnah Rapid Test Kit hmanga COVID19 hri an pai leh pai loh test an ni ang a. Positive an awm chuan COVID-19 atana ruahman hospital-ah dah nghal an ni ang a. Test-a negative te chauh sawrkar quarantine facility-ah dah an ni ang. Ni 14 hnuah an chhuah dawnah check leh vek an ni ang a, an negative chuan an inah home quarantine phal sak an ni ang.

April ni 30 aṭanga May 2 inkarah heng State palia tangkhangte hi lakluh tum an ni a. Hemi chhunga tihkim hman a ni loh chuan mamawh angin hun pawhsei a ni ang.

Tun dinhmunah heng state pali-a Mizoram mi tangkhangte hi Assam-ah mi 154, Manipur-ah mi 318, Meghalaya-ah mi 201 leh Tripura-ah mi 20, an vaiin m 693 te lakluh tum a ni a, chhungtinten mahni mimal thutlukna an siamna tur erawh chu, kal leh a khirh viau theih avangin an fate lehkhazir chhunzawm duh tur, awm tlang law law duh zawk an awm chuan awm tlang kha a remchangah kan ngai, Chief Minister chuan a ti bawk.

Lock down chu thlakhat kalpui a ni ta a, COVID19 hripui leng chu khawvel leh India ramah a la nasat em em laiin Mizoram kan ziaawm a. Ram chhung State dangte nen kan inzawmna leh inkalpawhna hi tihsual chuan hlauhawmah a tang vek thei a, chuvangin lockdown hi kalpui a tul a ni, Chief Minister chuan a ti a. Lockdown pawhsei chungchangah India Sawrkar kalpui dan nen inhmeh mil zel a ngai, a ti.

Zoramthanga chuan khawchhunga duty te an hah a, ramhnuai leh ramria duty te an hah lehzual a, mi tlawmngai inpe, thalai te leh thawktu zawng zawng zan riaka ruahsur kara duty ten theihtawp an chhuah tlang a, “In zavaia chungah lawmthu kan sawi a ni” , a ti a. Doctor leh damdawi lam mi thiamte theihtawpa he ram him nana thawktu, damlo chi hrang hrang enkawltu, a hmatawnga tang – doctor, nurse leh thawktu dangte chungah lawmthu kan sawi a ni, a ti bawk.

Zoramthanga chuan khawvel, India leh Mizoram economy dinhmun ngaihtuahin kan hmabak a huphurhawm kan ti vek a, nunphung pangngaiah lut dawn pawh ni ila kan economy dinhmun kan ngaihtuah lawk tlan a ngai a ni, a ti a. Mizoram chu COVID awmlohna State nih thuai kan inbeisei laiin thil tihtur pahnih kan nei a, chungte chu- ramri uluk taka vena, ei leh bar kan harsat loh nana hmalak tlan te a ni, a ti.