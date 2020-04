Local/Village Level Task Force on Covid-19 te tana inkaihhruaina

Mizoram Sawrkar in ‘Hriattirna’ hmanga March ni 18-a Village/Local Level Task Force on COVID-19 a din hnuin, vawiin khan Disaster Management & Rehabilitation Department-in heng Task Force ten mumal leh awmzei nei zawka an khua leh vengah theuh hma an lak tlan theihna turin hnathawh dan inkaihhruaina ‘Standard Operating Procudure’ (SOP) an duang a. SOP duan chu a hnuaia mi ang hi a ni.

THUHMAHRUAI

Mizoram Sawrkar (Ref: Annexure I- Government of Mizoram, Health & Family Welfare Department Notification No. D.33011/21/2019-HFW (nCOV)dated 19h March 2020) chuan COVID-19 laka mipuite kan him zawk nana hma la turin Mizoram khua/veng tinah Local Council/ Village Council huam chhung zelah Local /Village Level Task Force (LLTF/VLTF) a din a. The Mizoram Epidemic (COVID-19) Regulations, 2020 in regulation 3(3) hnuaiah pawh hetiang hi din phal a ni bawk. LLTP/VLTF te hi Mizoram Sawrkarin Mizoram mipuite Covid-19 laka kan him theihna tura hma a lakna hrang hrangah kut ke pawimawh tak an ni. LLTE/VLTF hnathawh dan tur tlangpui atana kaihhruaina “Standard Operating Procedure” hi “kaihhruaina’ anih angin dan emaw thupek anga ngaih tur a nilo. Mumal tak leh awmze neia khua/veng tin ten hma kan laktlan theihna tur atana duan a ni. He kaihhruaina hian Sawrkar (Central Sawrkar/State Sawrkar) thupek/thuchhuah te, State Disaster Management Authority (leh a hnuaia State Executive Committee) leh District Disaster Management Authority thupek leh thuchhuah te a kalh anih chuan Sawrkar/SDMA/DDMA thupek / thuchhuah te chu a lal zawk ang He kaihhruaina hi Government of India, Ministry of Home Affairs Order No.40-3/2020-D dated 24.03.2020 in India ram pumpui huap a lockdown a puan kalpui dan tur (guidelines) a siam dungzuia Government of Mizoram, Disaster Management &Rehabilitation Department Order No.B.13021/103/2020-DMR dated 25.03.2020, leh COVID-19 chungchanga Advisory hrang hrang Government of India, Ministry of Health and Family Welfare leh Govemment of Mizoram, Health and Family Welfare Department ten an chhuah te atanga duan a ni. He kaihhruaina hi a tul hun apiangah siam danglam emaw siamthat theih a ni ang.

LOCAL/VILLAGE LEVEL TASK PORCE MAWHPHURHNA TLANGPUI

Local/Village Level Task Force chu khua/veng tin a Local Council/ Village Council huam chhung theuh a Mizoram Sawrkarin COVID-19 laka mipuite himna tura hma a lakna hrang hranga thawktu leh thuneitu pawimawh tak ani. COVID-19 laka mipuite himna tur leh hemi kaihhnawih a Sawrkar thuchhuah te a hlawhtlin theihnan mahni khua/veng huam chhung theuhah hma an la thin ang. COVID-19 chungchangah hriatfiah loh leh zawh duh nei te tan COVID-19 helpline no 102, 0389-2323336 eh 0389-2318336 te hmang tangkai turin mipuite a hriattir thin ang. COVID-19 hri leng mek darh zel tur venna atan mimal tin ten mawhphurna kan nei ani tih mahni khua/veng tinah mipui an zirtirin hriat nawn tir fo kawngah hma an la thin ang. COVID-19 avanga lockdown period chhungin mipui ten thuawih taka Sawrkar thuchhuak an zawm theihnan an khua/veng theuhah hma an la thin ang. Hemi chhunga Essential Commodities leh Essential Services khaihlak lova a kal theihna turin mahni khua/veng theuhah hma an la ang. Essential Commodities leh Essential Services te lockdown chhunga tluang taka kal zel dan tur list hi sawrkar siam ang zela kalpui tur a ni ang (Tun dinhmun a essential commodities leh essential services sawrkar in a puan te chu Annexure II ah tarlan a ni). Mahni khua/veng chhungah COVID-19 vei nia rinhlelh emaw harsatna nei an awmin, thinhrik leh endawn an nih lohna turin chak takin hma an la ang a. Sawrkar-in COVID-19 avanga in khunghran (Home Quarantine) ngai a tih te, mahni khua/veng theuhah an lo enzui anga. List pawh fel takin an vawng tha ang. Hun bituk chhungin tha takin home quarantine guidelines angin an kalpui em tih an thlithlai thin ang (Home Quarantine Guidelines hi Annexure III ah tarlan a ni. Mahni khua/veng theuhah mipui punkhawmna huaihawt lo tur leh punkhawmna a tel ve loh pawimawh zia inzirtira, mi ina lenglut lo tur leh khawlai a chhuak lo turin khua/veng mipuite an zirtirin atul hunah sawrkar thuchhuak mil zelin hma an la thin ang. Lockdown chhungin mahni khua/veng theuhah chhuanchham, harsatna tawk, dam lo, tar chak lo leh tanpui ngai an awm chuan lungrual taka him tak sia tanpui dan tur zawn thin nise. Mahni khua/veng chhungah thil zuar, man tito emaw a leitu duham lutuka inchhekkhawl tur venpui thin nise. COVID-19 avanga thi an awm anih chuan ruang sawngbawl dan chungchanga sawrkar thuchuak angin hma lak tur a ni ang. Govermment of India, Ministry of Home Affairs order number 40-3/2020-1D dated 24.3.2020 in India ram pumpui huap a lockdown a puan kalpui dan tur (guidelines)a siam angin mitthi vuinaah (lumen tiam in) mi 20 aia tam awm khawm phal loh tih anih avangin Sawkar thupek kenkawh kawngah Local/ Village Task Force ten ruahmanna an siam thin ang. COVID-19 avanga thi ruang sawngbawl dan kaihhruaina hi Annexure IV ah tarlan a ni.) Sawrkar laipui leh State sawrkar thuchhuak abik takin Government of India, Ministry of Home Affairs order number 40-3/2020-D dated 24.3.2020 in India ram pumpui huap a lockdown a puan kalpui dan tur (guidelines) a siam Annexure mahni veng/khua theuhah tihlawhtling turin hma an la ang. The Mizoram Epidemic (COVID-19) Regulations, 2020 hnuaiah tihtur sawrkarin a tuk anih chuan LLTE/VLTF ten a tul ang zelin hma an la thin ang. Medical/ Technical thil ah LLTF/VLTF ten COVID-19 helpline (Toll free 102; 0389-2323336, leh 0389-23 18336) ah a tul apiang an zawt fiah thin ang. He kaihruaina in a tarlan loh thil hmanhmawh thlak hmalakna tur a awm anih chuan LLTE/VLTF ten State Level Task Force emaw District Level Task Force te a tul ang zelin a rawn thin ang.

INFORMATION PAWIMAWH PEK CHHUAH CHUNGCHANGA KAIHHRUAINA

COVID-19 chungchanga thu belhchian dawl lo thehdarh tur ven kawngah mahni khua veng theuhah hma lak theih nise. Heng thu belhchian dawl lo avanga mipui chiai tur pawh a theih chin chianah ven tlat nise. Thu belhchian dawl leh sawrkar thupek thehdarh kawngah theihtawp chhuah nise. Sawrkar thupek mipuite hriattur pawimawh apiang puan zar thin nise. Khua /veng tin a information centre te hman tangkai thin nise. The Mizoram Epidemic (COVID-19) Regulation, 2020 hnuaiah COVID-19 chungchanga Mizoram kaihhnawih leh dinhmun reng reng thu dik lo leh belhchian dawl lo reng reng thehdarh khap tlat a ni tih mipuite zau taka hriattir nise. Task Force hmalakna atana mipui hriat tur a information pek chhuah reng reng mipui te ti chiai thei leh hrisel lo zawkte tana hriat nuam lo tur ang chi chu a theih chin chinah information centre atanga puan chhuah loh nise. Tawngkam hman chungchangah pawh hriat nuam leh pawm nuam zawnga tawngkau chheh hman hram hram nise. Mipui zingah hriselna a in chen loh avangin information centre atanga au chhuah zin lutuk loh dan ngaihtuah nise. Vawikhat au-ah information kim thei anga pek chhuah tum thin nise. Mipui zinga upa lam pawhin an hriat theih tura muang hriat nuam tawk a au thin nise. Khawpui chhung bikah veng tinah information centre atanga au chhuah anih thin avangin vawi khat a veng hrang hrang au hun a in an chuan mipui tan hriat a har em em thin a. Au hun in rual lo thei anga in ngaihven tawn thin nise a tha hle ang. Information mipui hnena pek chhuah tur reng reng thudik leh rintlak ngei a ni tih finfiah hmasak zel thin nise. Thudik leh rintlak ngei tih finfiah theih loh chu mipui hnena puan zar rih loh mai thin nise.

LOCAL/VILLAGE LEVEL TASK FORCE DUTY A CHHUAK TE HIMNA CHUNGCHANG

LLTF/VLTF hminga duty tur chu hrisel tha pangngai ni thei hram sela. Kum lama upa, a bik in kum 60 pel tawh te, chu duty tura chhuah tir loh nise. LLTF/ VLTF hminga duty te chu in hnaih taka awm ho loh theih hram hram nise. A theih chin chinah feet ruk (6 ft) vel zela inhlat a awm thin nise. LLTF/VLTF duty ten pawn chhuak an endik reng rengin din hnaih lutuk loh hram nise. A theih chin chinah feet ruk (6 ) vel zela inhlat a inbiak nise. Document enfiah duh an nei anih pawhin document kut a khawih kher lova finfiah dan zawn hram hram nise. Khua/veng chhunga essential commodities lei leh hralh kenkawh chungchangah a him thei ang bera kalpui nise. Dawr neitu leh dawrtu pawh inhnaih lutuk lo tura zirtir leh hriattir nise. A theih chin chinah dawr neitu leh dawrtu te feet ruk (6 ft.) aia hnaiah in dawr loh nise. Dawr chhunga a dawr len dan a zir in feet ruk (6 t) aia inhnaih lova an awm theihna tur chin bak dawrtu luh loh nise. Hetianga kalpui tur hian dawr chhungah inluh chhawk thin nise. Dawrtu te dawr dawna intlar an awm anih pawhin feet ruk (6 ft) aia hnaiah awm tir loh nise. LLTF/VLTF hminga duty tur te a theih chin chinah safety gear / personal protective equipment a bik takin inhnaih taka thawh a ngaihna hmunah mask vuah thin nise. Kut silfaina tha tak ruahman theih thin nise. Duty te mahni in lam theuh a hawn danah pawh fimkhur taka tih nise. A theih chin chinah in lama chhungte bula kal hmain emaw khawih hmain fai taka insil hmasak hram thin nise. Duty na a hak thawmhnaw pawh thawmhnaw dang nena in chiahpiah lova sukfai vat thin nise.