Mizoram atangin Muslim inkhawmpuia tel awmlo niin hria

March ni 13-a Delhi-a Muslim inkhawmpuiah hriat theih chinah Mizoram aṭanga tel an awm lo nia hriat a ni.

Hemi chungchang vawiina sawrkar thuchhuahin a tarlan dan chuan Delhi-a Muslim inkhawmpui, Tablighi Jaamat Markaz-ah Mizoram atanga kal an awm leh awm loh Mizoram Police chuan ngawrh takin a chhui a, hriat theih chinah Mizoram aṭanga kal hi an awm lo a ni, an ti a.

Chutih rualin Village Level Task Force-te nen ṭangkawpin Covid-19 kaite Mizorama an rawn luh loh nan theihtawp chhuah mek a ni, an ti bawk a. Fimkhur theihtawpa lo inven lawk nan he Muslim khawmpuia tel Mizoram chhunga la awm an awm palh a nih chuan vawiin tlai dar 6 hma ngeia mahni awmna Police Station hnai berah in-report turin Mizoram Police chuan a hriattir a; In-report lo te chu khawng takin The Disaster Management Act 2005 leh Indian Penal Code hmangin hremna pek an ni ang, an ti.

Champhai Police-te pawhin vawiin khan thuchhuah siamin, Tablighi Jamaat inhmuhkhawmna hmun atanga metre 250 aṭanga 500 huam chhunga mobile phone signal awmte chhuinaah Champhai District address nei mi pakhat a awm tih hriat a ni a; he mi hi Champhai Police te’n be pawp nghalin ani hi hnathawhna avanga Champhaia lo awm tawh, a awm laia a sim card lei lo la hmang a ni a. Amah hi Manipur-ah transfer a nih tawh bakah tunah phei chuan Mumbai-ah a awm mek tih finfiah a ni, an ti a. Champhai District chhunga state pawn lam atanga hnathawk pawl hruaitute pawh ko khawmin, hrileng dona kawngah theihtawpa Police-te hmalakna pui tur leh District tana him lo awm thei ang te venpui turin an hrilh tih an thuchhuahah chuan an tarlang bawk.

Hetih rual hian Champhai Police-te chuan social media tam takah sakhaw ṭhenkhat zuitute chu hri leng thehdarh duhna thinlung pua thehdarh tum hrim hrim anga sawina hmuh tur a tam hle tih sawiin, hetiang thu thawn darh kawngah hian fimkhur turin mipui an chah a ni.