UFC 249 neihna atan private island tifel tep

UFC president Dana White chuan coronavirus hri leng vangin khawvelin buaina tawk mek mahse UFC 249 kaltlangpuina hmun turin private island pakhat chu tihfel ṭep a nih thu a sawi.

White hian UFC 249 hi a hmun la sawichian lovah April ni 18 khian neih tum a la ni tih a sawi a, tunhnaiah UFC hian ṭum thum lai an insualna huaihawt an tum chu an lo sawn tawh a, mahse White chuan tun thla hian calendar an duanlawk angin international fight chu an kalpui dawn tih a sawi a, a hmun tur hi ni 2/1 hnuah tihfel a nih tur thu a sawi a ni.

Tun dinhmunah ram hrang hrangin zin chhuah an khuahkhirh bakah ramrite pawh an khâr hlawm a, White chuan US-a lut theilo fighter-te kal theihna turin private island-a UFC 249 hi nghah a tum a, UFC 249-ah hian Lightweight champion Khabib Nurmagomedov chu Tony Ferguson nena inhmachhawn tur an ni a, mahse Nurmagomedov hi Russia-a khung hran (quarantine) mek a nih avangin White chuan amah thlaktu tur hian Justin Gaethje chu a tichiang tawh a ni.

White chuan UFC chuan chawlhkar tin insual tihchhuah a tum tih a sawi a, hetihlai hian fighter-te chu coronavirus an kai leh kai loh regular taka test an nih dawn thu leh a hmuna entu fans an awm loh tur thu a sawi a, White chuan UFC 249-ah hian Rose Namajunas chuan Jessica Andrade a hmachhawn dawn thu leh Francis Ngannou leh Jairzinho Rozenstruik-te an insual tur thu a sawi tawh bawk a ni.