Lockdown zawm tha lo mi 2 thubuai siamsak tawh

Covid-19 hri leng laka mipuite himna atana March ni 15 aṭanga India ram puma inkharkhipna (lockdown) kalpui a nih hnuah Khawzawl District-ah lockdown zawm ṭha duh lo mi pahnih (2) thubuai siamsak an ni tawh.

Khawzawl District-a lockdown zawm ṭha duh lo mi pahnihte hi Police-ten manin, IPC Section 440/427/279/336/188/134 thubuai awrhtir an ni a, heng bakah hian mi dang 16 mante chu PR bond sign-tir an nih hnuah chhuahtir leh an ni.

Khawzawl District Bawrhsap H.Lianzela chuan mipuite chu khauh taka dân kenkawha hman kher ngai lova inkharkhipna dan thuchhuahte ṭha taka zawm turin a ngen a, feh chhuanlama lui kal ṭhinte pawh ti tawh lo tura hriattirin, dawrkaite pawh chinai hralh chhuak rih tawhlo turin a hriattir a. Inkharkhipna (Lockdown) dan khauh zawka zawm a nih theihna turin Police leh Village Level Task Force (VLTF) te bakah, van sang aṭanga thlalakna khawl ‘Drone’ hmanga patrolling neih a nih tawh dawn thu a sawi bawk a. Mipuite chu Corona Virus laka him zawk theihna tura hmalaknate thlawpa, inkharkhip hun chhunga pawn chhuak lova mahni in lum theuha inkhung tura hriattirin a ngen nawn leh a ni.