Thawk lama buaina neite tha taka enkawl turin damdawi inte hriattir

Mizoram sawrkara Secretary, Health and Family Welfare chuan vawiin khan thupek chhuahin, thawk lam buaina nei emaw, harsatna nei emaw, damlo enkawl ngai an awmin sawrkar leh mimal(Private) damdawiin te chu a ṭul ang zela ṭha taka lo enkawl turin thupek a chhuah. Hemi chungchang hi vawiinah a hnuai ang hian thu a chhuah a ani.

He thupekah hian Covid -19 hrileng laka Mizoram mipuite an himtlanna tur leh mipui vantlang tana ṭhat zawkna turin, Mizoram sawrkar chuan chuan sawrkar damdawi in leh mimal (private) damdawi in ṭhenkhat, damlo admit tur chungchangah thâwk lam buaina emaw harsatna (Respiratory problem / disease) neiten harsatna an tawk ni awma hriat a nih avangin thuchhuah hi siam a ni tih a tarlang a, thupeka tarlan a nih dan chuan “Mi tupawh damlo harsatna a bikin thawk lam harsatna / buaina (Respiratory problem/ disease) neite chu Sawrkar Hospital leh Private Hospital-ten a ṭul ang zelin tha takin an lo enkawl ṭheuh tur a ni,” a ti a, he thu hi Health Minister remtihna leh pawmpuinaa chhuah a nih thu a tarlang bawk.