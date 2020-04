May ni 3 thleng lockdown pawhsei a ni dawn:PM

Prime Minister Narendra Modi-a’n vawiina mipuite hnena thuchah a sawiah May ni 3 thleng lockdown pawhsei a ni dawn tih a sawi a, April ni 20 hnu lamah chuan ramchhung hmun ṭhenkhata khuahkhirhna chu thlahdul a ni dawn tih a sawi.

Vawiina minute 25 chhung thuchah a sawiah Prime Minister chuan thurawn hrang hrang an lakkhawm hnuah May ni 3 thleng lockdown pawtsei turin thutlukna an siam ta tih a sawi a, April ni 20 thleng district tin, state tinte uluk taka an thlithlai hnuah thlah dulna hmun tur chu thutlukna an la siam dawn tih a sawi a, mipuite chu lockdown leh social distance ngai pawimawh turte, kum lama upa zawkte a bik taka enkawl turte, taksa ralveng khawl (immunity) tichak tura ṭan la tura chahin, immunity tichak thei Ayurvedic damdawi Chyawanprash leh thil dangte hman uar tur leh tuilum in tam turte-in mipuite a chah a, Covid-19 dona atana mobile app siam, Aarogya Setu mobile app hmang ṭangkai turte, mi harsa zawkte ngaihtuah a, an ei leh in ngaihtuahsak turte, mahni hnuaia hnathawkte bân lo turte leh a hmatawnga thawktu (frontline worker)-te zahna lantir turte-in a chah a ni.

Union Health Ministry-in a tarlan hnuhnun berah chuan India rama coronavirus kai finfiah chu mi 10,000 an chuang tawh a, mi 339 an thi tawh a, Prime Minister chuan India chu khawvel ram lian dangte aiin coronavirus do kawngah a thawk ṭha zawk tih a sawi a, lockdown chu hmun thar danga Covid-19 darh zel tur venna atan khauh taka kalpui a ṭul tih a sawi a, mipuite chu he virus beilet tur hian harsatna tam tak hmachhawn tura inpeih turin a chah a, lockdown chhungin ‘We the people of India” thil tihtheihna hmuh theihin a awm tih a sawi bawk.