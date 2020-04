Serchhipa Gas lo thleng Chlorine hmanga tihthianghlim a ni

Vawiina Serchhip Mizofed-a eirawngbawlna gas sem tur lo thleng truck pathumte chu mipuia sem chhuah hma-in chlorine hmanga tihthianghlim a ni.

Serchhip Mizofed-a gas lo thlengte hi nimin lama Borkhola Botling Plant aṭanga rawn chhuak an ni a, tukinah Serchhip rawn thlengin, ramri leh check gate-a tihdin leh tihkhawtlai an ni lo nia hriat a nih avangin tunlaia khawvel puma hri leng mek, Covid-19 laka mipuite an himna tur atan Serchhip District Consumer Association ruahmanna-in Chlorine hmanga tihthianghlim hna hi thawh a ni a, a tihthianghlimna Chlorine hi PHE Department-in tumin, Fire & Emergency Department-ten an kangṭhelh motor hmangin an phuhfai a ni.

Tun ṭuma gas lo thlengte hi Serchhip Bazar, Serchhip Chhim Veng leh Keiṭuma sem tur an ni a, Serchhip Mizofed chuan tun dinhmunah eirawngbawlna gas-ah harsatna a awm an rin loh thu an sawi a ni.

Covid-19 leng mek vanga sawrkar laipuiin PMUY hnuaia eirawngbawlna gas connection neite tana thla 3 chhung a thlawna gas dawng tur hi Serchhip Mizofed hnuaiah chhungkaw 550 vel an awm a, heng zinga 192 hi Serchhip town area chhunga mi niin, heng mite account-ah hian eirawngbawlna gas man thun a ni tawh a, bank account felloh vaga pawisa la thunsak theih loh an la awm bawk a, heng mite hian sum an dawn ngei theih nan Supply Chain Committee-ten hma an la mek a, gas a thlawna dawngtu turte hian online/sms hmanga booking an tih a ngai a, hemi kawnga harsatna nei leh zawhfiah duh nei chuan Mizofed, Serchhip Office emaw, District Consumer Association hruaitute hnenah zawhfiah theih a ni.