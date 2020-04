Meghalaya-a Covid-19 vei hmasa ber Dr. John L.Sailo a boral

Meghalaya-a Covid-19 vei hmuh chhuah hmasak ber, Dr. John L.Sailo chu tukin khan a boral.

Dr. John L.Sailo hi Covid-19 a vei tih finfiah a nih aṭanga darkar 24 chuang hret enkawl hman a ni a, amah hi zunthlum vei (diabetic patient) sa niin, Thawhṭannia Covid-19 a vei tih finfiah a nih hnu hian a dinhmun hi a ṭha lo chak hle a, tukin dar 3 khan a boral ta a, kum 69 mi a ni.

Dr. John-a hian Shillong-ah damdawi in ṭha leh changtlung tak, Bethany damdawi in a din a, hemi hnu hian Ri Bhoi District-a Nongpoh-ah Bethany Outrech Hospital a din zui a, Umsing, Ri Bhoi-ah leh Byrnihat, Ri Bhoi District-ahte OPD Centre a din zui leh a, Ri Bhoi District mipuiten an chhawr ṭangkai hle a ni.

Dr. John L. Sailo hi MBBS, MD (AIIMS), FCCP niin a damdawi in din, Bethany Hospital-ah hian Director & Consultant Internal Medicine a ni mek a ni.

Dr John L. Sailo pa hi Capt. Lalrinthanga Sailo a ni a, a nu hi Pi Diki (Dr Lukira, Mizo doctor hmasa ber fanu), Mizo Modern High School Nongrim , Shillong headmistres ni ṭhin a ni a. A nupui bakah a fate 4 (mipa 2 leh hmeichhia 2) a kalsan a ni.