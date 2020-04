MGNREGS hlawh pawnpen phal a ni lo:RD Department

September ni 30, 2019-a RD Department thuchhuah angin MGNREGS hnuaia hnathawh hlawhte pawhpen (cut) phal a ni lo tih RD Department chuan mipuite a hriattir nawn leh.

Vawiina RD Department thuchhuah chuan sawrkarin a ruahman chhan thingtlang mipuite tan a nihna ang taka hman ṭangkai a nih theih nan MGNREGS hnuaia Job Card neitute thawh hlawh chu eng thil vang mahin midang tumahin an lâk pên (cut) sak tur a ni lo tih RD Department mipuite a hriattir nawn leh tih a tarlang a.

Tunlai boruak, rampum leh khawvelin hripui Covid-19 a hmachhawn mek lai leh chumi avanga mipuiten eibar zawnna kawnga harsatna an tawh mek lai hian thingtlang mipuiten eibar leh nitin mamawh kawnga harsatna an tawh loh nan mipui (Job Card Holder) te inhlawhna hi tumahin an lâkpên/pawhpên (cut) sak tur a ni lo tih RD Department chuan a tarlang a, hemi chungchangah hian District Programme Coordinator (DPC), District Programme Officer (DPO), Block Development Officer/Programme Officer leh khawtina VC/VEC hruaitute chu mahni bial/veng ṭheuhah hma la turin a hriattir nghal a ni.

May ni 3, 2020 thlenga Lockdown thawhhnihna neih chhunga Union RD Secretary-in MGNREGS kalpui dan tur thuchhuah a siam leh Mizoram dinhmun en chungin, lockdown chhunga Mizoram chhunga MGNREGS kalpui dan tur inkaihhruaina (Advisory) pawh Rural Development Department hetiang hian a siam nghal bawk:

Hemi hun chhung hian Ministry of Home Affairs thuchuah Para 10 angin MGNREGS hnate hi thawh phal a ni a. Chutih rualin Job Card Holder te leh official-te him nan uluk leh fimkhur thei ang berin Social Distancing (Feet 6 kar dana awm) leh hnathawk tena hmai tuam (Face Mask/Protective Face Cover)-te hi zawm ngei ngei tur a ni. MGNREGS hnuaia hna thawh turah hian Tuikawng siam leh Tui humhalhna hna (Irrigation & Water Conservation Works) te hi uar bik (Priority) tur a ni. Government of India thu angin Central leh State hnuaia Scheme dang hrang hranga Irrigation leh Water Conservation hnate hi thawh chhunzawm phal a ni a. Heng hna te hi a theih chin chinah MGNREGS nena Convergence hmanga thawh tur a ni. District, Block leh Field level-a thawktute zawng zawng ten Social Distancing kenkawh, hmai tuamna hman ngei ngei leh a zing thei ang bera tui leh sahbawn (soap) hmanga kut silfai te hi an hrechiangin, MGNREGS hnuaia hnathawktute zawng zawngin an zawm ngei ngei tur a ni. Hemi chungchang hi uar thei ang berin Job Card Holder-te hnenah hnathawh tan hmain zirtir thin tur a ni. Job Card Holder leh MGNREGS viltu official ten hmai tuamna (Face Mask/Protective Face Cover) an mamawh a nih chuan MzSRLM hnuaia Self Help Group te nen tang hoin siam dan ngaihtuah ni se. Hemi chungchangah hian BDO/Block Mission Director ten mahni bial theuhah a tul angin CEO, MzSRLM leh Project Director-te enpuina hnuaiah hma an la ang. Office kalpui dan tur chungchangah MHA instruction/Guideline para 19 angin RD Department hnuaia Head of Offices tin ten hma an la tur a ni a. Para 2 in a sawi angin Hotspot/ Containment Zone-ah te erawh chuan eng hna (activities) mah thawh phal a ni lo.

A chunga inkaihhruainate hi Mizoram Sawrkar leh India Savvrkarin inkaihhruainna thar an siam a nih chuan, a tul anga tihdanglam a ni ang.