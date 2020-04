MGNREGA hnuaiah Mizoram tan cheng nuai 16,818.7 sanction

Vawiin khan MGNREGA hnuaia mipui inhlawhna atan Central Sawrkar (Ministry of Rural Development) chuan cheng nuai 16,818.7 Mizoram tan a sanction.

Vawiina Rural Development thuchah siamah he thu hi sawiin, he sanction pawisa cheng nuai 16,818.7-ah hian kum 2020 chhunga January, February leh March-a mipui inhlawhna, Central Sawrkarin a la pek theih loh cheng nuai 5,208 a tel nghal a, hnathawh tawhna ba hi Job Card Holder-te accountah vawiin hian lut nghal tura ngaih a nih thu a tarlang a, kum 2019-2020 chhungin Job Card Holder zawng zawngte hian RD Block pakhat tih loh chu Ni 100 inhlawh vek an ni dawn ta a, Kum 2020-21 ah pawh hian ni 100 inhlawhtir theih tumin hma lak mek a ni tih a sawi bawk.

Kum 2019-20 chhunga mipui inhlawhna la bat sak chu chawhrualin ni 12.46 vel a ni a, hetianga sanction hmuh a nih takah chuan Job Card holder tinte chuan Rs.2,630 ṭheuh an account ah lut thei tura chhut a nih thu a tarlang a, mahse, District ṭhenkhat-ah chuan pawisa lo lut sa a awm nual tawh avangin hemi ang diak diak hi chu Job Card Holder zawng zawngte account-ah chuan a lut vek dawn lo tih a tarlang bawk.

Tun dinhmunah hian Block ṭhenkhatah ni 3 chauh an la batsak laiin RD Block ṭhenkhatah chuan ni 19 laite la pêk loh a awm a, Ministry lamin an rawn sanction takah chuan kum 2019-20 chhung a MGNREGS hnuaia mipui inhlawhna zawng zawng chu bat awm lovin pekfel vek a ni ta tih a sawi a, kum 2019-20 chhung hian nikhat inhlawhna rate chu a Rs 211/- a ni tih a sawi bawk.

RD Minister chuan kum 2020-21 chhung hian mipui nikhat inhlawhna rate Rs 225 ah tihsan a nih thu a tarlang a, tunah hian Mizoram pumpuiah Job card 200,000-a awm mek a. cheng nuai 16818.7 aṭang hian nikum inhlawhna cheng nuai 5208 pek fel a nih chuan cheng nuai 11610.7 chu la bang thei tura chhut a ni a, a la bang aṭang hian Job Card holder tinten chawhrualin ni 26 vel zel inhlawh thei tur ang a chhut a ni a. Hetiang a nih chuan Job Card holder tinte hlawh tur chu Rs.5834 zel Ministry-in pawisa a pe sa tihna ni a, buai mangan lai taka hetiang ang sanction hmuh a ni chu lawmawm a tih thu a sawi bawk.

RD Minister chuan Covid-19 avangin chhungkaw tinte pawnah a chhuah theih loh a, ram hna a thawh theih loh bawk tih sawiin, hemi avanga buaina leh harsatna tamtak awm sutkian nan Mizoram sawrkar chuan theihtawp a chhuah tih a sawi a, sawrkar laipuiin heti zat pawisa a rawn sanction chu Mizoram sawrkar chuan lawmawm a ti tak meuh tih sawiin, mipuiin harsatna an tawh lohna turin Project Director leh BDO zawng zawngte pawh hma la nghal turin a sawm a ni.