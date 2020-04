Chinghnia-in sial note 12 seh tawh

Dr. C.Zarzokima, District Veterinary Officer, Serchhip District chuan Lockdown laiin chhinghne rualin Sailulak khaw mite vulh, sial note 12 an seh tawh a, hliam pahnih an nei tawh tih a sawi bawk.

He thu hi nimina Serchhip District Level Task Force on Covid-19 ṭhutkhawmnaah a sawi a, Sailulak khua hian Sial hi a vaiin 297 an vulh mek tih sawiin, a note man anga chhûtin, chinghniaten sial note an seh hlum hi cheng nuai 2.8 man hu ni tawha chhut a ni a. District Task Force chuan heng ran hlohtute chhawmdawlna awm thei ang ngaihtuahsak dan zawn ni se an ti a, a venna lam pawh a theih anga ṭhaa kalpui dan dap ni se a ti bawk a ni.

DVO hian lockdown chhunga AH & Vety Deptt. hmalakna pawh a tarlang a, meeting chuan district-a ran chaw stock leh lo kal mekte chu daihzai taka ran vulhtute hnena sem a nih theih nan AH & Vety Department chuan mawh lo la mai se, a tul angin a hralh chhuahna lam lo enpui se tih a ni.