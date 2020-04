Minister ruahmanna-in Khawlailung thar chhuah kurtai leisak an ni

Vawiin khan Serchhip District chhunga Khawlailung Sugarcane Growers Association-te tharchhuah Kurtai quintal 10 chu Local leh Village Level Task Force-te kuta dah chhawn turin Cooperation Department hnuaia State Level Cooperative Society MIZOFED Ltd. chuan a thartute kut aṭangin a lei.

Sawrkar thuchhuah tarlan danin, Khawlailung Kurtai thartute hi chhungkaw 120 vel niin tun COVID-19 Lockdown leh Curfew avanga an market a khaihlak chhoh dante leh harsatna an neih angte chu Cooperation Minister C.Lalrinsanga chuan a tirte aṭangin a enpui reng tih tarlangin, tunah hian an Kurtai tharchhuah chu a thawhkhatna atan MIZOFED kaltlangin Qtl 10 laksak phawt niin, Minister chuan a ṭul anga hmalak chhunzawm zel dan tur pawh ruahmanna siam a ni ang a ti.

Agriculture leh Irrigation & Water Resources changtu ni bawk C Lalrinsanga ruahmanna anga COVID-19 Lockdown chhung atana Agriculture Department-in Farmer Helpline an buatsaih pawh Loneituten ṭangkai taka hmangin an harsatna te phone hmangin Agriculture Directorate ah hunbi siam chhungin an sawi ṭhin a, Agriculture officer-ten loneitute harsatna thlente chu an bawhzui sak ṭhin a ni.