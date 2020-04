MLA-ten CM Relief Fund atan Cheng nuai 21.26 pe

Mizoram Legislative Assembly (MLA) member 40 te chuan COVID-19 do nan an hlawh atangin CM Relief Fund-ah vawiin khan Rs. 21,26,000 an pe a, Chief Minister Zoramthanga chuan a lo dawng a ni.



Mizoram Chief Minister, Deputy Chief Minister, Speaker, Cabinet Ministers, Deputy Speaker, Minister of States, Dy. Govt. Chief Whip leh Chairman, Lunglei High Power Committee ten an thla chanve hlawh theuh leh MLA ten kar khat hlawh theuh, a vaiin Rs. 21,26,000 (cheng nuai 21.26) chu an thawhkhawm a ni.



Chief Minister chuan MLA ten an vaia hetianga hma an la ho thei chu lawmawm a tih thu a sawi a. COVID-19 do na tura CM Relief Fund a sum tlingkhawm chu committee in tangkai thei ang bera hman dan tur ruahman a nih tur thu a sawi.



Assembly House Speaker chuan COVID-19 do kawngah Mizoram sawrkar in theihtawpa hma a lakna chu lawmawm tiin, Minister te nen, party hrang hranga hotute nen sawi hovin, theih tawpin he hmalakna atan hian thawh zai rela mi mangang chanhaite puih nan CM Relief Fund a sum chhun luh a nih tak thu a sawi.



Assembly House Speaker Lalrinliana Sailo hian cheque-in sum thawhkhawm hi a hlan a, Deputy Speaker Er. Lalrinawma, Lalduhoma, Leader, Opposition Group, L. Thangmawia, MLA, Lalrindika Ralte, MLA leh H.Lalrinawma, Commissioner & Secretary, Mizoram Legislative Assembly-ten an tawiawm a ni.

