Nitin mamawh thilah Serchhip dinhmun a hlauhthawnawm rih loh

Serchhipa nitin mamawh (Essential Commodity) chhêkkhawl sa (Stock) dinhmun chu nitin zirchian reng a ni a, tuna Serchhip dinhmun chu hlauhthawnawmin a awm lo nia ngaih a ni.

He thu hi vawia Serchhip District Level Task Force on Covid-19 ṭhutkhawmnaah tarlan a ni a, DC meting hall-a an Chairman H.Dolianbuaia, MCS hova ṭhutkhawmnaah hian Covid-19 laka invenna hmalakna hrang hrang report-te ngaihthlak niin, rawtna leh dilna hrang hrang te ngaihtuah ho a ni a, tun dinhmunah chuan Serchhip chu Petrol leh Gas-te pawh thil a kaltluan chuan harsa lo tura ngaih a ni a, petrol leh diesel hi control niin, essential services leh district administration lamte chu permit lova pek zel theih tura ruahmanna siam a ni.

Meeting-ah hian Serchhip Joint VC leh mimal ṭhenkhat hnen aṭanga a bik thil avanga hnathawh phalsak (hna kal laklawh thawh chhunzawm) an dilna hrang hrang te sawiho a ni a, heng dilna te hi an thawh loh avanga chhiatna nasa zawk (calamity) thlen thei thil a nih chuan, Local Task Force hriatpuina nen District Disaster Management Authority-ah dilna thlen se, DDMA-in Magistrate-te hmanga a enfiahsaka, a huna an thawh chhunzawm loh vanga chhiatna nasa zawk thlen thei chi hna a nih ngei bawk chuan hnathawh hi phalsak nise, a ti a, an thawh chhunzawm dan tur leh thawktu tur zat pawh a ṭul anga bithliahsak theih nise an ti a.

Feh turte dar 8 hmaa chhuak tura tihna dân lo siam tawh chu VC-ten anmahni area ṭheuh an zirchian hnuah dar 9-ah zawk sawn hlat hlek an dilna chu rem a tihsak a ni a, Veng hrang hranga dawr tê (petty shop) neitute dawr bungruate chu, an awmna Local Task Force-ten an bazar-sak ang tia rel tawh, tuna kalpui mek pawh, Joint VC vek hian a dawr neitute ngei zawk bazar se, tia rawtna an thlen pawh pawmsak an ni bawk.

District Supply Chain Management Committee Member Secretary Vanlalhmachhuana, MCS, EO hnen aṭangin report ngaihthlak a ni a, Horticulture leh Agriculture Department aṭangin an hmalak dan ngaihthlak a ni bawk a, Zawlpui leh a chhehvel aṭanga thlai tharte, E.Lungdar Block aṭanga thar Sawhthing leh Kurtai te, Khumtung aṭanga thar Balhla leh Zawngṭahte chu a theih anga hralhna zawn pui mek zel an ni tih a sawi a.

District Task Force on Transport aṭanga report-a a landanin, essential commodity phurtute tana District chhunga Hotel leh Workshop inhawng tura tihte an tlêm deuh nia hriat a nih avangin, dawr tam zawkte an inhawn theih nan hmalak a ni a, order hi vawiinah tihchhuah hman beisei a ni a, heng dawr inhawng tura tihte hi a mamawhtuten awlsam taka an hriat theih nan signboard langsâr leh felfai tak nei ṭheuh tura hmalak tum a nih thu ngaihthlak a ni bawk.

Meeting-ah hian C.Lalduhzuali, MCS, SDO (Sadar) hnen aṭangin District chhunga khualzin leh hnathawka awm tangkhang laklawh dinhmun report ngaihthlak niin, meeting neih laia chhinchhiahfel tawh chin chu an vaiin 535 an ni a, a tam zawk hi Construction Company hnuaia hnathawktute an ni, report hi a la luh belh mek zel tih pawh sawilan a ni a, heng mite hian eitur tlachhama harsatna an tawh loh nan an harsatnate chu an awmna Local Task Force kaltlanga Nodal Officer hnena an dinhmun report zel tura tih an ni a, Nodal Officer hi Samuel Zodinsanga, MCS, SDC a ni a, a contact number chu 9862409765 a ni.

PC Lalṭanpuia, MPS, Addl. SP chuan tunah hian District chhung hmun 28-ah Police 139 te an duty mek tih sawiin, harsatna lian tham engmah vawiin thlengin la tawh a ni lo tih a sawi a, Supreme Court thupek anga Jail tâng ṭhenkhat (first time offenders, etc.,) chhuahtir hna pawh kalpui niin, District Jail aṭangin mi 23 chhuah tawh an ni a, a dang 20 chhuahtir leh tura hriattirna dawn leh tawh a ni tih a tarlang a. Excise & Narcotics aṭangin Ngurchhuana, Asst. Commissioner of END chuan Lock down laia an hnathawh dan leh an thil man report a pe a, an mamawh hmanruate a theih anga ngaihtuah zel tura ruahmanna siam a ni bawk.

Medical lam aṭangin Dr. Lalhlunpuii, District Surveilance Officer chuan Home Quarantine te, Facility lama awmte pawh a ni telin an tlêm tial tial a, Isolation-a awm te phei chu an vaia chhuahtir (discharge) tawh an ni tih a tarlang a, a report-a a landan chuan tun dinhmunah district pumah Home Quarantine 146 leh Facility-a awm mek 23 an awm a, hei pawhin vawiin la la hian a la tlahniam leh dawn tih a sawi bawk.

Meeting ah hian member leh sawm bikte an tel a, Chairman H.Dolianbuaia, MCS chuan, Deputy Commissioner Charge a lak chhung a tawp dawn hnai tih sawiin, a Chairman na hnuaia hmalakna tinrengah tha taka an thawhpui avangin member-te chungah lawmthu a sawi a ni.

Ruahman lawk anga thil a kal chuan naktuk ni 7.4.2020 atang hian Serchhip Bawrhsap Dr. Lalzirmawia Chhangte, IAS chuan a hna hi a rawn zawm leh tawh tura beisei a ni.