Serchhip atanga Aizawla thlai thawnthlak dan Consumers Association-ten an zirchiang

Tunlaia khawvel puma Covid-19 hrileng vanga Mizoram mipuiten ei leh ina harsatna an tawh loh nana Mizoram sawrkarin Vegetable Supply Chain programme a kalpui meka Serchhipa thlai tharte Aizawl lama thawnthlak a nihdam chungchang chu Serchhip District Consumers Association-in an zirchiang a, hemi chungchang an zirchianna report hi vawiin khan Serchhip District Bawrhsap hnenah an thehlut a ni.

Serchhip District Consumers Association-in hemi chungchanga thuchhuah an siamdan chu hetiang hi a ni:

TUNHNAIA SERCHHIP THLAI THAR HRALH CHUNGCHANG ZIRCHIANNA

Serchhipa Zikhlum leh thlai thar te hi tunhnaia hri lenga vanga mipui ten inkharkhip annih lai hian ‘Vegetable Supply Chain Programme’ ruahmanna angin Aizawl lamah a hlawma phurh thlak a ni a, hemi chungchangah sawiselna neuh neuh a awm a, Social Media-a thu post then khatah Serchhip a zikhlum chingtute demna ang zawnga ngaih theih tura sawi te a awm a, tin a Serchhip lam lahin hah taka duty Aizawl lama kan Local task Force te demna lam rawngkaia sawi te a awm bawk a. Hemi chungchangah hian thil awmdan chiang taka hriat kan duh avangin Serchhip District Consumer Association te chuan zirchianna kan nei a, hetiang hi thil awmdan chu a ni.

March 31, 2020 khan Serchhip Pick up MZ-06-3956 chuan Aizawl-ah zikhlum a phur thla a, he a Zikhlum phurh thlak hi khawiah mah unload buai lovin a lo khultu tur Nursery Veng Local Task Force hnena hralh turin kalpui nghal a ni a. Hemi chungchangah hian Document kan dawn leh Local task Force te hnen atanga kan thudawn danin supplier(Department) lam hian Driver hnenah a thil phurh man hi Rs 58935/- receipt an pe a, hetah hian Motor hman man hi a tel nghal ni a sawi a ni. Chutih laiin a hmuna lo chang Local Task Force te chuan he Trip 1 manah hian Rs 79535/- an pe thung.

Hemi a thil lo langchiang ta chu loneitu lam(Serchhip) ina an Zikhlum Pick up trip 1 thawn thlak manah Rs 58935 an sen laiin, Rs 79535 in sawrkar in a hralhsak a, Pick up trip khat zelah Rs 20600/- a buaipuitu lam hian an lo hlep tihna a ni. March 31, 2020 khan Serchhip Pick Up MZ 03 6998 chuan Serchhip Zikhlum Aizawl-ah a dah a, Aizawl lamah hian lo receive tu an awmloh avangin rei tak an nghak tih Driver chuan a sawi. A hnuah Local Task Force Tuikual South ah he Pick Up hi pheitir niin a thlai phurh te hi unload tir a ni a. Department lamin a Driver hnena a thil phurh man receipt an pek chu Rs 60970/- a ni a. Loal Task Force hovin an khulna erawh chu Rs 86820/- a ni thung. A inthlauhna hi Rs 25850/- a ni. Serchhip loneitute sawi danin an zikhlum thar hi kum dangah pawh Aizawl a thlen nan hian Kg 1 ah Rs 4 vel an seng thin niin an sawi a. Motor hman man hi a tlangpuiin Rs 7000-8000 te anih thu an sawi bawk. Serchhip Zikhlum chingtute kan titipui na atanga an sawi danin an zikhlum te hi an society/sawrkar thu lo chuan an hralh thei lova, society/sawrkar lam hian kar khatah vawi 2 chauh trip na hun a siam a. Hei vang hian thingtlang lama kumdanga an pekna thin te pawh pe thei lovin an awm thu an sawi. Department lam hian Zikhlum loneitute thar chhuah hi Kg ah Rs 25-30 a la angin an insawi a, Aizawl a Local Task Force hnenah Kg ah Rs 40 in an hralh chhuak leh a, Kg 1 ah Rs 10-15 zel an hlep tihna a ni. Serchhip lam ina kan pekna leh Aizawl lama sawrkar lamin an lo khartirnaah Pick trip khatah Rs 20000 (cheng sing hnih) chuanga inthlauhna awm chungchangah hian Mizofed Aizawl lama hotute chuan a rate hi anmahni siam anih loh thu leh Vegetable Supply Chain Committee thutlukna ang leh Trade and Commerce lam atanga thurawn anga ti an nih thu an sawi. Serchhipa Zikhlum an lakna hmasa ber rate hi Department lam thuchhuahah Kg ah Rs 25 anih laiin Loneitute chuan Kg ah Rs 20 chauh an chan thu an sawi. Aizawl Tuikual North Local Council te chuan Serchhip Zikhlum hi lak an tum tawhloh thu an sawi a, a chhan chu Horti Office atanga an lakchhuahna a to thu leh, Dept lamin duh thlan phalloa a hlawma an pek tawp laiin Horti Office kawt ah mipui tan an lo zuar chhuak leh vak tho si avangin an thil tihdan hi a thalo an tih thu an sawi. Zikhlum leh thlai phurtu Driver thenkhat chuan an thil phurhthlak te hi Aizawl lamah lo changtu an awmlho thin thu leh an thlen hnuah pawh lo dawngsawngtu an awmloh avanga rei tak tak thleng an nghah a ngaih thu te an sawi.

Consumer ten thil awmdan kan zirchianna atanga a lan danin Serchhip zikhlum chingtute leh hralhtu lam hian thiam lohna an neih awm hriat a ni lova, tin Aizawl lama Local Task Force te hian heng thlai thar te hi sumdawnnana hmang lovin mipui te hnenah an hralh thin tih hriat a ni bawk a, Local Task Force thenkhat phei chuan a thlawnin an sem hial a ni. Hemi chungchangah hian Local Task Force te emaw Zikhlum neitute emaw demna tur a awm hriat a ni lo. Amah erawh chu document kan hmuh theih atanga a lan danin department lamin Serchhip Zikhlum an lak te Local Task Force lama an semchhuahna rate erawh a to hle tih hriat a ni a, Covid-19 avangin mitin kan buai a, sum thawhchhuah theih anih loh avangin mitinin sum kan renchem a, sawrkar lamin thlai thar hralhna a ruahman a, kan lawm viau lai hian loenitute atanga lachhawngtu sawrkar lam hian a hralhchhuah lehna rate hi hei aia tlawm deuh hian mipuiah hralh thei se tih hi Consumer Association te chuan mipui aiawhin kan ngen a ni.

02.04.2020