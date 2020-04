Serchhip District-ah a ngai angin lockdown kalpui zel dawn

Vawiin khan Serchhip DC Meeting Hall-ah Serchhip District Task Force Committee on Covid-19 chu an Chairman Dr. Lalzirmawia Chhangte, IAS, Serchhip Bawrhsap hovin an ṭhukhawm a, lockdown kalpui tawh china hmalakna hrang hrangte thlirletin, hmachhawp awm te an sawi hova, thuneitu sâng zawk aṭanga thu thar a awm hma chu ni 14 April, 2020-a Mizoram Chief Secretary Order tihchhuah angin District chhungah Lockdown a ngai anga kal pui zel an rel.

District Bawrhsap chuan District Officers zawng zawng te chu engtiklai pawha an station a awm reng turin a chaha, loh theih loh thila an chhuak dawn a nih pawhin phalna la ngei zel turin a ti a, hun dang angin kan hnate kan thawk tluang tawk lo a nih pawhin a ṭul huna ṭangkai thei tura mahni hmuna lo awm hi sawrkar hnathawk hna pakhat a ni, a ti.

Mizoram Chief Secretary, Chairman State Executive Committee on DM Act, 2005 ni bawkin ni 14 April, 2020 ah Lock down chu May ni 3 thlenga pawhsei a nih thu order a tihchhuah angin lockdown hi ṭha taka chhunzawm tur a ni a, thuneitu sâng zawk aṭanga thuthar dang a awm loh chuan engkim a ngai anga la kalpui zel rih tur a nih thu a tarlang. Dr. Lalzirmawia Chhangte, IAS hian, mipuite chu boruak pangai laia kan nunphung anga nun tum tlat thei kan la ni rih lo tih hrereng turin a ngen a, ei leh in thuah te, kan nitin khawsak phungah te pawh nidang kan lo phak lo a nih pawhin phun mai lova, ramin hun harsa a tawh lai a ni tih hria a sawrkar thu tha taka zawm tum theuh turin a ngen a ni.

Vawiina meeting ah hian Medical Team te, Security lama hmalakna te, Supply Chain Management Committee atanga te, DCSO atanga te, Excise & Narcotic atang te, District Jail chungchang te, leh Jt. VC atang leh YMA lam atanga report te ngaihthlak a ni a. Thil duhawm lo engmah a la awm hrih lova hriat a ni.

Ei leh bar supply lamah Serchhip District dinhmun a zia rih hle a, stock position pawh nitin a thara lak reng niin, wholesaler te pawh ṭha taka bungrua la zel tura chah an ni a, an bungraw phurhluhna tur inter state paltlang phalna erawh Home Department lama dil ngai a nih avangin DC Office aṭangin Home Department-ah hian dilna lut apiang rang taka thawn thlak nghal zel a ni.

Niminah pawh Home Department hian Serchhip District aṭanga dilna Truck 14 te tlan phalna a pe a, Oil dinhmun pawh a ṭha thawkhat a, Gas pawh niminah trip 4 lo thlengin vawiinah trip khat a rawn thleng leh dawn a, heng Gas phur truck leh Gas bur te hi PHE Department lamin an siam Chlorine hmangin phuhfai hmasak vek zel an ni a. Silchar leh a chhehvela an dawr ṭhin sumdawngten thil man an lo tihsân hlawm avangin Serchhipah pawh thil man hi a sâng chho tih sawilan a ni a, hemi chungchangah hian Supply Chain Management Committee leh Legal Metrology-ten a theih ang angin, mipuiten an tawrh nasat zel loh nan hma an la reng bawk a, dan lova lo chhekkhawl, illegal stock (hoarding) a awm ang tih hlauhthawn thilah hmalakna an kalpui reng bawk a, sumdawng tumah a man tova hralh beiseia engmah a ruk a rala lo chhekkhawl lo turin an ngen nghal a ni.