Social Distancing chungchangah H&FW Deptt-in mipuite tan thurawn a siam

Covid-19 hri leng mek laka kan himna atan Health & Family Welfare Department chuan mipuite hnenah midangte nena inhnaih loh dan tur (Social Distancing) chungchangah thurawn a tichhuak.

H&FW Deptt.-in vawiina hemi chungchanga thuchhuah a siamah chuan Covid-19 hrileng mek hi vawiin April ni 15, 2020 tlai dar 4:00 thleng hian khawvel ram 212-ah darh tawhin, India ramah mi 11061 in an kai tawh a, mi 377 in an thihpui tawh a ni. He hripui leng mek darh zel tur hi tiziaawm tur leh timuang tur hian mitinin tih tur pawimawh hrang hrang kan nei a, chung zinga pawimawh deuh chu ‘Social Distancing’ hi a ni.

@ Bazar thil leina ah, damdawi dawrah, damdawiinah te, gas lakna leh bill pekna-ah te midangte nen metre khat tala inhlat a intlarin, dawhthei tak leh fel fai taka nghah thin tur a ni.

@ A chunga tarlante khi kan tih zawhah, kan haw kawngah pawh metre khat tala inhlatin kan kal tur a ni.

@ Damdawi leh mamawh dang te lam tura chhuahfo ngailo turin inhmakhua tur a ni.

@ In kuah leh in chibaite tih loh tawp tur a ni.

@ Puipunna lam thil reng reng buatsaih loh tur a ni a, Vantlang punkhawmna-ah tel loh a him ber.

@ Mi inah len loh tur a ni a, midang pawh leng ah sawm loh a tha.

@ COVID-19 darhzel tur venna kawnga mawhphurtute pawhin, kan hnathawhna hmun theuhah social distancing hi ngaihpawimawh tur a ni.