State danga tangkhang Mizorama hruai haw tumna kaltlangpui thei dawn lo

Sawrkar laipuia Ministry of Home Affairs-in thuchhuah thar a siam avangin Mizoram sawrkarin India Hmarchhak state danga Mizoram mi leh sa tangkhang hruai haw a tumna chu kaltlangpui theih a ni rih dawn lo.

Vawiin khan sawrkar chuan hemi chungchangah hian thuchhuah siamin, India hmarchhaka Mizoram mi leh sa tangkhang mekte Mizoram a hruai haw tura sawrkarin ruahmanna a siam mek laiin vawiin khan Ministry of Home Affairs-in thuchhuah thar siam a, he thuchhuahah hian India ram inkharkhip (Lockdown) pawhsei hun chhung May ni 3, 2020 ral hma chuan khualzin phur lirthei service a khap bakah, damlohna thil a nih loh chuan district leh district bakah state leh state inkalpawh a khap bawk a, hetiang a nih tak avang hian Mizoram sawrkarin ruahmanna a siam pawh chu kalpui theih a ni ta rih lova, India hmarchhaka khualzin tangkhang Mizorama rawn haw turte pawhin he thuchhuah avanga Mizoram sawrkarin harsatna a tawh chu hrethiam hram hram turin sawrkar chuan a ngen a ni.

-DIPR