Serchhip District-ah vawk lakluh khap

Dr. Lalzirmawia Chhangte, District Magistrate chuan Serchhip District chhunga Vawk lakluh khapna thupek a chhuah.

District Magistrate-in khapna thupek a chhuaha a tarlan dan chuan District A.H. & Vety Officer, AH & Vety Department, Serchhip District hnen aṭanga lehkha an hmuh angin tunlai hian Mizoramah Vawk hri, Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) leng ala reh lo nia rinhleh a ni tih a tarlang a, hemi hrileng avanga Serchhip mipuite tan buaina/harsatna a thlen loh nan, District Magistrate Serchhipin Section 144 Cr. Pc hmanga khapna thupek ni 17.02.2020 a lo chhuah tawh chhunzawm zel chu thil ṭul tak leh tih loh theih lohah a ngai tih tarlangin, Section 144 of Cr.Pc 1973 in thuneihna a pek angin ṭhenawm ram (neighbouring states/country) leh District dang aṭanga vawk leh vawksa aṭanga thilsiam reng reng lakluh khap tlat a ni tih thupek a chhuah a ni.

He thupek hian thu leh awm hma chu puan a nih (ni 15.4.2020) aṭanga thla hnih (2 months) chhung a huam ang a, thupek zawm lo chu Section 188 IPC dan hmangin hrem theih an ni dawn a, he thupek hian sawrkar aṭanga phalna neite a huam dawn lo a ni.