Ran atanga mihringa Covid-19 kai la awm lo tih sawi

Sawrkar thuchhuah chuan tun thlengin COVID-19 chu ran aṭanga mihringa kai chhawn hriat a la ni lo tih sawiin, Sa, artui leh bawnghnute-te chu ei atan an hlauhawm loh tih a tarlang.

Sawrkar thuchhuah chuan tun dinhmunah chuan Hongkong-ah Ui pahnih leh Zawhte pakhatin Covid-19 hi an kai tawh a, chungte chu ran neitu, COVID-19 hri vei te aṭanga kai nia hriat a ni tih an tarlang a, New York sahuanah Sakeiin COVID-19 hri a vei tih finfiah a ni tawh bawk a, hei pawh hi sahuan enkawltu COVID-19 hri vei aṭanga kai ni a hriat a ni tih a tarlang bawk a.

Sa, Artui leh Bawnghnute te hi COVID-19 hri kaidarhtu an ni lova, ei atan an hlauhawm loh tih sawrkar thuchhuahah chuan tarlan a ni a, hengte hi mihringa chakna siamtu Proteins, Vitamins, etc awlsam taka kan hmuh theihna pawimawh tak an nih avangin kan taksa ti chaktu an ni in, hri do na atan pawh an ṭangkai em em zawk a ni, a ti.

Ranvulhtute, a bik takin Ui leh Zawhte vulhtuten COVID-19 hri an vei emaw, hri vei rinhlelhawm an awm anih chuan an ran ten an kai ve loh nan an hnaiha awm loh tur a ni a, ran enkawltu ah pawh tan loh tur a ni. Midang enkawltu an awm nganglo anih chuan, enkawl/chaw pek dawnah sahbawn nen kut fai taka sil a, Mask te vuah phawt tur a ni tiin a tarlang bawk.